كأس عاصمة مصر - الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي بفريق 2005

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 16:28

كتب : هاني العوضي

إنبي - زد - مجدي عبد العاطي

قرر مجدي عبد العاطي المدير الفني للاتحاد السكندري، منح لاعبي الفريق الأول راحة لمدة 3 أيام.

وأوضح عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "منحنا لاعبي الفريق الأول راحة لمدة 3 أيام، وسيخوض فريق 2005 وجهازه الفني مباراة كأس عاصمة مصر".

ويستعد الاتحاد لمواجهة الإسماعيلي في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة لكأس عاصمة مصر (كأس الرابطة) يوم الثلاثاء 15 إبريل.

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وتأكد وداع الاتحاد السكندري لكأس عاصمة مصر من الدور الأول (المجموعات) بعد تلقيه خسارتين أمام حرس الحدود وبيراميدز.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في مجموعته بصفر من النقاط، ويسبقه الإسماعيلي بنقطة وحيدة في المركز الثالث بالمجموعة.

ويتصدر حرس الحدود المجموعة برصيد 6 نقاط ويليه بيراميدز بـ4 نقاط.

وبرر عبد العاطي قراره: "مباراة الإسماعيلي تحصيل حاصل بعد الهزيمة أمام بيراميدز وحرس الحدود لذلك ستكون فرصة لاكتشاف اللاعبين بقطاع الناشئين".

وينافس الاتحاد السكندري في مجموعة الهبوط حيث يحتل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

الاتحاد السكندري الإسماعيلي كأس عاصمة مصر كأس الرابطة مجدي عبد العاطي
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