الأهلي: جاهزون لتنظيم بطولات إفريقيا لليد بشكل مثالي

شدد طارق قنديل، عضو مجلس الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد، وبطولة إفريقيا ‏للأندية أبطال الكؤوس "رجال وسيدات" على جاهزية ناديه لاستضافة البطولات الإفريقية.

وقال قنديل عبر موقع ناديه الرسمي: "نحن جاهزون لهذه الحدث الهام نظرا لكون الأهلي، ضلعا رئيسيا ‏في بطولات إفريقيا، فضلا عن دور مصر الكبير والرائد في كافة المجالات على الصعيد القاري".

وشدد "مجلس الإدارة يولي البطولة أهمية كبيرة، وحرص على توجيه اللجنة العليا واللجان المعاونة لها، على ضرورة ‏تنظيم البطولة بشكل مثالي، استكمالا لتاريخ الأهلي المشرف في تنظيم البطولات القارية والعالمية".

وأتم "وضعنا كافة الإمكانات اللازمة من أجل توفير الأجواء المناسبة للفرق والبعثات المشاركة في البطولة التي تقام ‏في ضيافة النادي على مدار الأيام المقبلة".

يذكر أن قرعة كأس الكئوس الإفريقية لسيدات كرة اليد أسفرت عن وقوع الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي في المجموعة الثانية مع كارا الكونغولي وتي كي سي الكاميروني وأبيدجان الإيفواري وأول أغسطس الأنجولي.

فيما تضم المجموعة الأولى فرق البنك الأهلي المصري وفاب الكاميروني والجمعية الرياضية النسائية التونسي وبترو أتليتكو الأنجولي وأوتوهو الكونغولي.