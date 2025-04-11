انتهت الدوري - زد (1)-(2) الجونة.. فوز بـ 10 لاعبين

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 15:56

كتب : FilGoal

هدف معط ماجاسا - زد - غزل المحلة

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة زد أمام الجونة في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري، والمقررة على استاد القاهرة.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، فيما يحل الجونة ثالثا برصيد 20 نقطة متساويا مع سموحة الرابع بنفس الرصيد.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة بالضغط هنا

أخبار متعلقة:
التشكيل - زيكو والبانوني أساسيان مع زد.. ومروان محسن يقود هجوم الجونة كأس العاصمة - البنك يتأهل لربع النهائي بفوز مثير على زد مهاجم شباب زد يخوض فترة معايشة في ألميريا الإسباني

------------

انتهت

ق 90+2: هدف لزد غير محتسب بسبب التسلل

ق 71: علي لطفي يتصدى لتصويبة رائعة من بلال السيد ويحولها لركنية.

ق 63: عرضية ورأسية ترتطم بالعارضة، ورأسية أخرى يشتتها الدفاع من على الخط ورأسية ثالثة تمر أعلى العارضة.

ق 57: جووول الثاني للجونة.. بينية من أكيم إلى أوجو صامويل داخل منطقة الجزاء الذي سدد كرة أرضية سكنت الشباك.

ق 54: أحمد سيد عبد النبي يخطف الكرة ويرسل عرضية يودعها البديل شادي حسين من لمسة واحدة في الشباك.

تبديلان لزد مع بداية الشوط الثاني: خروج نيلسون كاموني ونزول شادي حسين، وخروج محمد إسماعيل ونزول علي كمال.

نهاية الشوط الأول بتقدم الجونة بهدف نظيف على حساب زد.

ق 39: هدف ملغي لـ زد بداعي تسلل إسلام عبد اللاه.

ق 28: جوووووول الهدف الأول للجونة عن طريق أكيم فافور بعد الضغط على محمد إسماعيل مدافع زد لينفرد بمرمى علي لطفي ويسدد في الشباك.

ق 25: بطاقة حمراء لـ محمود حسونة لاعب الجونة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو إثر تدخل اللاعب القوي على منافسه.

ق 4: تسديدة أرضية عن طريق فيفور أكيم لاعب الجونة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس علي لطفي بثبات.

بداية المباراة

زد الجونة الدوري
نرشح لكم
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد الونش خبر في الجول - جلسة بين دغموم والمصري للتفاوض حول تجديد عقده مصدر من الأهلي لـ في الجول: وفرنا المستندات.. وفي انتظار استخراج التأشيرات لجنوب إفريقيا مران الزمالك - يواصل الجفالي أداء البرنامج التأهيلي.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق مباشر - غزل المحلة (1)-(0) سموحة.. بداية الشوط الثاني التشكيل - بن حمودة يقود هجوم غزل المحلة.. ومحمد سالم أساسيا مع سموحة الجونة يواصل الاستفاقة بالانتصار بـ 10 لاعبين على زد في الدوري
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يقصي حامل اللقب.. والزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر دقيقة | كرة يد
مصدر من اتحاد الكرة يوضح لـ في الجول سبب عدم تحديد موعد نهائي كأس مصر 10 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن تجديد عقد الونش 20 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - جلسة بين دغموم والمصري للتفاوض حول تجديد عقده 28 دقيقة | الدوري المصري
النني يشارك في تعادل الجزيرة مع عجمان 30 دقيقة | المحترفون
مصدر من الأهلي لـ في الجول: وفرنا المستندات.. وفي انتظار استخراج التأشيرات لجنوب إفريقيا 43 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - يواصل الجفالي أداء البرنامج التأهيلي.. وتدريبات تأهيلية لثلاثي الفريق ساعة | الدوري المصري
الدوري المصري سيدات - انتصار مسار والأهلي والزمالك في الجولة السادسة ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات