تشكيل الجزيرة - النني أساسي أمام عجمان بالدوري الإماراتي

يقود لاعب الوسط المصري محمد النني تشكيل الجزيرة في مواجهة عجمان بالدوري الإماراتي.

ويلعب الجزيرة ضد عجمان بعد قليل ضمن منافسات الدوري الإماراتي.

ويتولى المغربي الحسين عموتة تدريب نادي الجزيرة الإماراتي.

وسيلعب النني مباراته رقم 26 مع الجزيرة منذ الانضمام للفريق.

وسجل النني هدفا وصنع هدفين خلال 25 مباراة سابقة مع الجزيرة بالموسم الحالي.

وانضم النني لصفوف الجزيرة بداية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع أرسنال.

ويحتل نادي الجزيرة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 30 نقطة.

في المقابل يتواجد نادي عجمان في المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 26 نقطة.