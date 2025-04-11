كرة يد - الزمالك يعلن تجديد عقد شادي خليل

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 15:16

كتب : إبراهيم رمضان

شادي خليل - يد الزمالك

أعلن نادي الزمالك تجديد عقد شادي خليل لاعب فريق اليد بالنادي.

وكشف النادي في بيان رسمي له عن مدة التعاقد التي تبلغ 3 مواسم قادمة.

وأوضح الزمالك "وقع شادي خليل على عقود تجديد تعاقده مع نادي الزمالك، عقب الجلسة التي جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي، وحسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء.".

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وأتم بيان الزمالك "يأتي ذلك في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك، بالحفاظ على العناصر المميزة بصفوف الفريق."

ويلتقي الزمالك أمام الزهور مساء اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وانتصر الزمالك على غريمه الأهلي في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لكرة اليد بنتيجة 29-27 في لقاء تحصيل حاصل إذ أن الأهلي ضمن التتويج ببطولة الدوري، وأيضا حسم الزمالك المركز الثاني.

ويشارك الزمالك في كأس السوبر الإفريقي لليد ويواجه الأهلي في نصف النهائي.

وفاز الأهلي على الزهور بنتيجة 39-21 في الجولة 13 -قبل الأخيرة- من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري وهذه الجولة التي حسم فيها اللقب.

وبفضل فوز الأهلي بلقب الدوري فحسم تأهله لكأس العالم للأندية 2025 كمستضيف البطولة التي ستقام في القاهرة.

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