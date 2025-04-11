نائب رئيس كاف: نعمل على تطبيق تقنية الفيديو بدور المجموعات

شدد الموريتاني أحمد ولد يحيى نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على سعي كاف لتطبيق تقنية الفيديو بداية من دور المجموعات في البطولات الإفريقية.

وتتطبق تقنية الفيديو خلال الفترة الحالية، بدء من الدور ربع النهائي لمسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

وقال أحمد ولد يحيى نائب رئيس كاف عبر قناة الأهلي: "كاف ينظم المسابقات بكل شفافية، ونعمل الآن على تطبيق تقنية الفيديو VAR بداية من دور المجموعات في البطولات الإفريقية".

وأوضح "اجتماع المكتب التنفيذي لكاف يوم 26 أبريل الجاري سيناقش كيفية دعم الأندية الإفريقية المشاركة في كأس العالم للأندية".

وتشارك 4 أندية إفريقية في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويمثل قارة إفريقيا في مونديال الأندية: الأهلي المصري - الترجي التونسي - الوداد المغربي - صنداونز الجنوب إفريقي.

ويشارك 32 فريقا في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمقرر إقامتها الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويخوض الأهلي المباراة الافتتاحية ضد إنتر ميامي الأمريكي.