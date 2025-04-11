التشكيل - زيكو والبانوني أساسيان مع زد.. ومروان محسن يقود هجوم الجونة

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 15:09

كتب : FilGoal

زيكو - زد ضد الزمالك

يحل الجونة ضيفا على زد في الجولة الثانية من مجموعة الهبوط لبطولة الدوري المصري، والمقررة على استاد القاهرة.

ويحتل زد المركز الأول في مجموعة الهبوط برصيد 24 نقطة، فيما يحل الجونة ثالثا برصيد 20 نقطة متساويا مع سموحة الرابع بنفس الرصيد.

وأعلن حمادة صدقي المدير الفني لـ زد تشكيل فريقه الذي جاء كالتالي:

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حراسة المرمى: علي لطفي

الدفاع: محمد أشرف - محمد إسماعيل - إسلام إسماعيل عبد اللاه - أحمد سيد عبد النبي

الوسط: حمدي علاء - ماتا ماجاسا

وسط الهجوم: عبد الرحمن البانوني - مصطفى زيكو - مصطفى سعد

الهجوم: ديلسون كاموني

وعلى مقاعد البدلاء: شادي حسين - أحمد عادل - سامح إبراهيم - أحمد الصغيري - عمار حمدي - بيتر موتوموسي - رشيد أحمد - محمد سيد "مزيكا" - علي جمال

أما الجونة فيقودمروان محسن هجوم الفريق في مباراة اليوم.

وكشف علاء عبد العال المدير الفني للجونة تشكيل الفريق الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: عبد الجواد تعلب - أحمد العش - أحمد شوشة - أليو جاتا

الوسط: نور السيد - محمود حسونة

وسط الهجوم: أوجو صامويل - أكيم فافور - أحمد رضا

الهجوم: مروان محسن

وعلى مقاعد البدلاء: عمرو شعبان - محمد محمود - سيف شيكا - أحمد عبد الرسول - محمود العالمي - محمد النحاس - بلال السيد - أحمد مجدي كهربا - أرنو راندريانانتيناينا.

زد الجونة الدوري المصري
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