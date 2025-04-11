ذا أثلتيك: الاتحاد الإسباني يرفض شكوى أوساسونا بشأن مشاركة مارتينيز مع برشلونة

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 14:46

كتب : FilGoal

إنييجو مارتينيز - برشلونة

كشف موقع ذت أثلتيك عن رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم شكوى فريق أوساسونا ضد مشاركة إنييجو مارتينيز مع برشلونة، في المباراة التي فاز به الفريق الكتالوني 3-0 مارس الماضي.

وبنيت شكوى أوساسونا على وجود مخالفة لقواعد فيفا التي تلزم اللاعب الغائب عن المنتخب بعدم اللعب قبل 5 أيام من آخر مباراة لبلاده، بعدما خرج مارتينيز من حسابات لويس دي لا فوينتي المدير الفني لإسبانيا قبل التوقف الدولي بسبب إصابة طفيفة في الركبة، وتم إعلان ذلك ببيان من الاتحاد الإسباني، وبالاتفاق بين الطرفين.

مباراة برشلونة وأوساسونا لُعبت بعد 4 أيام فقط من مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم، التي شهدت تأهل الماتادور بركلات الترجيح يوم 23 مارس.

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وذكر موقع ذا أثلتيك أن الاتحاد الإسباني رفض استئناف أوساسونا يوم الجمعة، ليتأكد فوز برشلونة بالمباراة.

وكانت مباراة برشلونة وأوساسونا تم تأجيلها من يوم 8 مارس عقب وفاة طبيب الفريق الكاتالوني كارليس مينارو جارسيا، لتقام يوم 27 مارس بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في مارس مباشرة.

ورغم طعن برشلونة وأوساسونا على موعد المباراة الجديد بسبب فترة الراحة المسموح بها بعد فترة التوقف الدولي، لكن الاتحاد الإسباني رفض هذا الطعن.

وشارك إنييجو مارتينيز البالغ من العمر 33 عاما، في 23 مباريات بالدوري.

وسجل ثلاثية برشلونة في شباك أوساسونا فيران توريس وداني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي .

ويستعد برشلونة لمواجهة ليجانيس يوم السبت في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد قبل 8 جولات من نهاية المسابقة.

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