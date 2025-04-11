بيان مودرن سبورت: قررنا عدم الانسحاب من الدوري بسبب الضغوط.. ومجموعة من "المرتزقة" تتحكم في مصير النادي

أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا ناريا عقب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق ضد إنبي.

وأعلن نادي مودرن سبورت عقد اجتماعا طارئا مساء الخميس لبحث ودراسة انسحاب الفريق من الدوري بسبب "الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية". (طالع التفاصيل)

وجاء ذلك بعد خسارة الفريق أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري.

وأعلن مودرن سبورت في بيانه عدم الانسحاب من مسابقة الدوري استجابة للضغوط التي تعرض لها مجلس إدارة النادي من أجل مصحلة الكرة المصرية بحسب البيان.

وقدم مجلس إدارة مودرن سبورت بأربع طلبات، أبرزها التقدم بشكوى رسمية ضد محمود ناجي حكم مباراة إنبي يطلب فيها إيقافه ومنعه مع عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو من إدارة المباريات.

وقال مودرن سبورت في بيان:

"نادي مودرن سبورت تحمل ما لا يتحمله أي ناد خلال الموسم الجاري من أخطاء تحكيمية فجة تسببت في وضع الفريق في موقف صعب داخل جدول مسابقة الدوري، وذلك لا يشجع أي إدارة تقوم باستثمار أي أموال طائلة في كرة القدم نتيجة افتقاد المنظومة الكروية لأدنى معدلات النزاهة والشفافية"

"ما يحدث لا يساعد على استمرار أي مستثمر مصري جاد في الاستثمار داخل مجال الرياضة وسط أجواء مسمومة لن تنتج عن تنفيذ رغبة النادي في المساهمة في إصلاحها في ظل وجود مجموعة من "المرتزقة" تتحكم في مصير النادي"

"وتتعمد هذه المجموعة عن سبق إصرار وترصد إبعاد الفريق عن استمراره بالدوري وهو أمر لن تلتزم إدارة النادي أمامه الصمت".

"بعد الضغوط التي تعرض لها مجلس إدارة النادي في الساعات الماضية من أجل عدم الانسحاب من الدوري بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة إنبي والقرارات التحكيمية الفجة التي ارتكبها الحكم محمود ناجي وعمرو الشناوي حكم تقنية الفار وتسببت في خسارة الفريق نقاط المباراة الثلاث قررنا التالي:

التقدم بشكوى رسمية ضد محمود ناجي حكم مباراة إنبي يطلب فيها إيقافه ومنعه مع عمرو الشناوي حكم تقنية الفيديو ن ادارة المباريات لافتقادهما النزاهة والشفافية في قراراتهما ما تسبب في خسارة الفريق.

ثانيا: إرفاق كافة الفيديوهات والمستندات التي تؤكد تعرض النادي لظلم تحكيمي فاجر خلال مباراة إنبي.

ثالثا: مطالبة اتحاد الكرة بإجراء تحقيق في قيام الحكم الدولي السابق جهاد جريشة والذي يعمل في قطاع البترول في اختيار طاقم تحكيم مباراة إنبي في تحدي سافر لأبسط مبادئ النزاهة والشفافية وهو ما يعرض مسابقة الدوري للبطلان إذا تصاعدت الأمور في هذا الشأن.

رابعا: يحمل النادي، اتحاد الكرة ولجنة الحكام المسؤولية كاملة في حالة تكرار الأخطاء التحكيمية الفجة في المباريات القادمة ما قد يؤدي إلى تدمير الاستثمار الرياضي في مصر.

أخيرا يؤكد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت على انه استجاب للضغوط التي تعرض لها بعدم الانسحاب من الدوري حرصا منه على المصلحة العامة للكرة المصرية لكننا نؤكد انه في حالة تكرارها فلن نتردد في اتخاذ القرار ودون رجعة فيه".

وحقق إنبي انتصارا قاتلا على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت لحساب الجولة الثانية من مجموعة تفادي الهبوط للدوري المصري.

وتقدم مودرن بهدف محمد مسعد فيما سجل ثنائية إنبي كل من أحمد أمين قفة ومحمد حامد.

الفوز هو الثالث على التوالي من أصل 4 مباريات خاضها إنبي تحت قيادة حمزة الجمل.

وابتعد إنبي عن مودرن سبورت بفارق 3 نقاط فرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثامن ويتذيل مودرن الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويعد ذلك أول انتصار لإنبي على مودرن منذ 2023 حيث خسر مباراتين وتعادل في واحدة.

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