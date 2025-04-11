قرعة كأس كونكاكاف - السعودية في المجموعة الثانية إلى جانب الولايات المتحدة

أسفرت قرعة كأس كونكاكاف الذهبية عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهاييتي، وترينداد وتوباجو.

وتقام النسخة الـ18 من بطولة كأس كونكاكاف في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 6 يوليو الجاري بمشاركة 16 منتخبا.

وتضم البطولة 15 منتخبا من اتحاد كونكاكاف بالإضافة إلى السعودية كدولة ضيفة.

وتعد مشاركة السعودية هي ثاني مشاركة عربية في البطولة بعد قطر، والثالثة من قارة آسيا بعد العنابي وكوريا الجنوبية.

كما يعد المنتخب السعودي هو ثامن منتخب من خارج القارة يتم دعوته للمشاركة في البطولة.

وتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مستويات أثناء القرعة، لتوزع الفرق إلى 4 مجموعات.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: المكسيك - كوستاريكا - سورينام - الدومينكان.

المجموعة الثانية: كندا - هندوراس - السلفادور - وكوراساو.

المجموعة الثالث: بنما - جامايكا - جواتيمالا - وجوادلوب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة - هاييتي - ترينداد وتوباجو - السعودية.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأولى والثاني إلى الدور ربع النهائي.

وتوجت المكسيك بلقب النسخة الأخيرة من البطولة، لتتصدر قائمة المنتخبات المتوجة باللقب للمرة التاسعة في تاريخها.