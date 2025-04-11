مصدر مقرب من عبد الله السعيد يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات المصري

ترددت أنباء عن رغبة النادي المصري البورسعيدي في التعاقد مع عبد الله السعيد لاعب وسط الزمالك بداية من الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com :"لا توجد مفاوضات رسمية من المصري في الوقت الحالي، المفاوضات تمت في وقت سابق قبل الانتقال للزمالك".

واستدرك "لكن من الطبيعي تلقي عروضا محلية وخارجية في الأيام المقبلة خاصة مع نهاية تعاقده بالموسم الحالي".

وكان أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك قد تحدث عن تجديد عقد عبد الله السعيد.

وقال ميدو عبر أون سبورت: "عبد الله السعيد طلب أن يكون آخر لاعب يتم مفاوضته لتجديد عقده من أجل زيادة التركيز، وسنه لا يعبر عن مردوده في الملعب، ونسبة بقاءه كبيرة مع الزمالك".

عبد الله السعيد بدأ مسيرته مع الإسماعيلي واستمر معه حتى عام 2011.

ولعب عبد الله السعيد في صفوف الأهلي بين عامي 2011-2018.

وانتقل السعيد إلى أهلي جدة السعودي ومنه إلى بيراميدز قبل أن يستقر في صفوف الزمالك منذ يناير 2024.

ولعب السعيد 50 مباراة مع الزمالك وسجل 12 هدفا وصنع 8 آخرين، وتوج معه بلقب السوبر الإفريقي.