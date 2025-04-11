مواعيد مباريات الجمعة 11 أبريل 2025 - مباراتان في الدوري.. ورباعي محترف

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 أبريل 2025.

ويلعب غزل المحلة ضد سموحة، وزد أمام الجونة ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد الهبوط بمسابقة الدوري.

وفي الدوري القطري، يخوض الثلاثي المصري، محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان، وحمدي فتحي لاعب الوكرة، وأحمد عبد القادر لاعب نادي قطر، مباريات الجولة 21 من الدوري القطري.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

زد × الجونة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

غزل المحلة × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أون سبورت 1.

الدوري الإسباني

فالنسيا × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

أودينيزي × ميلان.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الاتفاق × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT 1.

الرائد × أهلي جدة.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة SSC SPORT EXTRA 1.

الدوري القطري

الوكرة × الغرافة.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قنوات الكأس القطرية.

الشمال × الريان.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قنوات الكأس القطرية.

الشحانية × نادي قطر.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء.. وتذاع المباراة على قنوات الكأس القطرية.

الدوري الإماراتي

عجمان × الجزيرة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة إلا 5 دقائق عصرا. وتذاع المباراة على أبو ظبي الرياضية.