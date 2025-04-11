أموريم عن أونانا: الأخطاء واردة.. ولا أعرف إذا تأثر بتصريحات ماتيتش

عبر روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن ثقته في حارس مرمى الفريق أندريه أونانا.

وانتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليون الفرنسي بهدفين لكل فريق في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ورد أموريم على أخطاء أونانا في تصريحات عقب المباراة: "قد يحدث هذا، إذا لعبت كرة القدم والكثير من المباريات فقد ترتكب أخطاء".

وأكمل "إذا نظرت إلى الموسم، ستجد أنني ارتكبت أخطاءً أكثر من اللاعبين خلال هذه المباريات الأخيرة وخلال الشهر الماضي، لذا فهذا أمر وارد الحدوث.".

وأضاف "الأمر الجيد هو أن لدينا مباراة أخرى لتغيير كل شيء، لذا يجب أن يكون هذا هو تركيزنا."

وفي الهدف الأول لـ ليون سدد تياجو ألمادا كرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء خادعت أونانا لتسكن الشباك.

وقبل صافرة نهاية المباراة بلحظات أدرك ليون التعادل عن طريق ريان شرقي بعد متابعة لكرة ارتدت من الحارس أونانا.

وكانت ملاسنة كلامية نشبت قبل المباراة، حيث صرح نيمانيا ماتيتش: "أونانا قال إنهم أفضل منا بكثير؟ عندما تكون أحد أسوأ الحراس في تاريخ مانشستر يونايتد يجب أن تحذر مما تقوله".

وتابع لاعب ليون "إذا جاءت تلك التصريحات من فان دير سار أو بيتر شمايكب أو دافيد دي خيا فهي مقبولة ولكن أونانا أحد أسوأ الحراس".

فيما رد أونانا: "على الأقل، فزتُ بألقاب مع أعظم نادٍ في العالم. البعض لا يستطيع قول الشيء نفسه".

وسبق لماتيتش اللعب بقميص مانشستر يونايتد من قبل لمدة 5 مواسم لكنه لم يحقق أي ألقاب.

لكنه توج بطلا للدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي، والدوري البرتغالي مع بنفيكا مرة.

فيما حصد أونانا لقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع الشياطين الحمر.

وعن تأثير تلك الأجواء في أخطاء أونانا، رد أموريم: "لا أعرف هذا ممكن الحدوث ولكن لم أره بعد المباراة، أحاول استغلال هذه الدقائق لأهدأ وآتي إلى هنا وأقول الكلمات المناسبة للإعلام".

وأضاف "لن أتحدث مع أونانا عن الأخطاء، وسأدعمه للعودة إلى مستواه." سنذهب مع خورخي فيتال مدرب حراس المرمى وهو سيتولى الأمر."

وأتم عن نتيجة المباراة "لقد تعادلنا خارج أرضنا في أوروبا. هذا دائمًا ما يكون صعبًا، لكن الفريق يعاني، وعلينا تغيير ذلك، ولدينا الفرصة".