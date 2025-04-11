مدرب ضمك: طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية

الجمعة، 11 أبريل 2025 - 00:33

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك - الفيحاء

يرى خالد العطوي مدرب نادي ضمك أن طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية بعد عودته من إصابة طويلة.

طارق حامد

النادي : ضمك

ضمك

وشارك طارق حامد في خسارة ضمك أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال خالد العطوي مدرب ضمك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طارق حامد عاد من الإصابة الآن، ويحتاج بأن يكون جاهزا بدنيا".

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وأضاف "كنا بحاجة لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى الوحدة، المنافس نجح في التسجيل وحصل على نقاط المباراة، وعلينا التدارك في المباريات المقبلة".

وخسر ضمك أمام الوحدة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وسجل جونينيو باكونا هدف المباراة الوحيد لنادي الوحدة في الدقيقة 52.

ودفع خالد العطوي مدرب ضمك بطارق حامد في الدقيقة 79 بدلا من عبد الله المقرن.

واستعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل عقب تعافيه من إصابة في الركبة.

ولعِب حامد المباراة الثالثة بعدما خاض مباراتين فقط الموسم الجاري، تعودان إلى الجولتين الأولى والثانية.

وخضع طارق حامد إلى برنامج علاجي وتأهيلي من عدة مراحل، عاد بعده أخيرا إلى التدريبات.

ويمتلك الفريق، 28 نقطة يحتل بها المركز الـ 12.

طارق حامد الدوري السعودي
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