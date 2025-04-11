مدرب ضمك: طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية

يرى خالد العطوي مدرب نادي ضمك أن طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية بعد عودته من إصابة طويلة.

طارق حامد النادي : ضمك ضمك

وشارك طارق حامد في خسارة ضمك أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وقال خالد العطوي مدرب ضمك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طارق حامد عاد من الإصابة الآن، ويحتاج بأن يكون جاهزا بدنيا".

وأضاف "كنا بحاجة لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى الوحدة، المنافس نجح في التسجيل وحصل على نقاط المباراة، وعلينا التدارك في المباريات المقبلة".

وخسر ضمك أمام الوحدة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وسجل جونينيو باكونا هدف المباراة الوحيد لنادي الوحدة في الدقيقة 52.

ودفع خالد العطوي مدرب ضمك بطارق حامد في الدقيقة 79 بدلا من عبد الله المقرن.