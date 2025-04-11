مدرب ضمك: طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية
الجمعة، 11 أبريل 2025 - 00:33
كتب : FilGoal
يرى خالد العطوي مدرب نادي ضمك أن طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية بعد عودته من إصابة طويلة.
وشارك طارق حامد في خسارة ضمك أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
وقال خالد العطوي مدرب ضمك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "طارق حامد عاد من الإصابة الآن، ويحتاج بأن يكون جاهزا بدنيا".
وأضاف "كنا بحاجة لزيادة الفاعلية الهجومية على مرمى الوحدة، المنافس نجح في التسجيل وحصل على نقاط المباراة، وعلينا التدارك في المباريات المقبلة".
وخسر ضمك أمام الوحدة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.
وسجل جونينيو باكونا هدف المباراة الوحيد لنادي الوحدة في الدقيقة 52.
ودفع خالد العطوي مدرب ضمك بطارق حامد في الدقيقة 79 بدلا من عبد الله المقرن.
واستعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل عقب تعافيه من إصابة في الركبة.