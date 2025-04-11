ميدو: لن أدرب الزمالك وهذا سبب تصريح "شيكات مفتوحة".. ولا نخطط لضم رمضان صبحي

تحدث أحمد حسام "ميدو" عضو لجنة التخطيط في الزمالك عن ملفات الإدارة والمدير الفني وتجديد عقود اللاعبين بالإضافة للانتقالات الصيفية.

وقال عضو لجنة التخطيط في الزمالك عبر قناة أون سبورت 1: "تفاجأنا بالنتيجة والأداء ضد ستيلينبوش خاصة بعد مباراة الذهاب التي ظهرنا خلالها بشكل أفضل، النتيجة محزنة ومفاجئة لنا مثلنا مثل الجمهور، ونشعر بحزن الجماهير بعد توديع بطولة كنا المرشح الرئيسي لتحقيق لقبها، وعلينا مسؤولية بألا نتخذ قرارات انفعالية للحفاظ على استقرار الفريق".

وشدد "لم تُطرح فكرة أن يصبح ميدو مدربا للزمالك، نثق في بيسيرو وقدرته على إعادة الفريق للوضع الصحيح، وعلينا إصلاح الأخطاء".

وأضاف "بيسيرو جاء في وقت صعب جدا والفريق ليس في أفضل حالاته، مثلما تسلمت لجنة التخطيط المهمة في وقت صعب جدا، ونعمل على تصحيح الأوضاع في وقت سريع، ونعلم بوجود أخطاء فنية كبيرة حدثت في المباراة الأخيرة ودورنا الجلوس مع المدير الفني وتقديم الآراء له لأنه صاحب القرارات الفنية".

وأكمل "لا يوجد أي تفكير من حسين لبيب أو أعضاء مجلس الإدارة بشأن الاستقالة، نتواصل سويا ونستهدف المرور من الموقف الصعب الذي نمر به".

وتابع "لن نترك مسؤولية الزمالك ونعمل على كل الملفات في المرحلة الصعبة، ولدينا خطة طويلة الأمد ونعرف أن الموقف ليس سهلا، وسنعبر مع مجلس الإدارة كل الصعوبات وعلى كل عناصر النادي أن تتحد".

وواصل "النادي به العديد من المشاكل وهناك ملفات كان يجب العمل عليها بشكل أسرع، مجلس الإدارة سدد جزء كبير من ديون النادي بشكل عام وليس قطاع الكرة فقط، والإدارة عملت على تحسين الموارد، نحن في موقف علينا تخطيه".

وأكمل "طلبت من أمن استاد القاهرة بألا يقفوا أمامي خلال المباراة ضد الجماهير، وأتشرف بالسماع لشكاوى جماهير الزمالك واحتراما لهم يجب أن أسمعهم".

ملف التجديد

وعن تجديد عقود لاعبي الزمالك أجاب قائلا: "حسام عبد المجيد يتبقى في عقده مع الزمالك موسمين ونصف وما يقال عن تفاوضه مع نادي آخر هو عبث".

وأردف "هو ابن من أبناء الزمالك وطوّر نفسه في الموسم الأخير وأصبح من أفضل المدافعين في مصر، ولدينا فرصة أخرى للتفاوض معه".

وواصل "أعد جماهير الزمالك بعدم التأخر في ملفات تجديد اللاعبين حتى السنة الأخيرة، ونضع خطة لتلافي ذلك مستقبلا".

وأكمل "عبد الله السعيد طلب أن يكون آخر لاعب يتم مفاوضته لتجديد عقده من أجل زيادة التركيز، وسنه لا يعبر عن مردوده في الملعب، ونسبة بقاءه كبيرة مع الزمالك".

وتابع "محمد السيد قدمنا له عرضا ويتبقى له موسم ونصف في عقده ولم يتم تجميده وسيجدد مع الزمالك".

وأوضح "ممدوح عباس زملكاوي أصيل ويقاتل يوميا و80% من حياته مخصصة للزمالك، وهذه حقيقة".

وواصل "نبيل عماد واحد من أصحاب الخبرات في الفريق وسنجلس معه لتجديد تعاقده، وبالنسبة لنا لن نفتح كل الملفات في نفس الوقت".

واستدرك "نعمل في ملف تجديد الونش بشكل جيد، ونعلم باهتمام المنافسين لضمه".

الانتقالات

وأجاب ميدو عن كيف يتحرك الزمالك في الانتقالات المقبلة قائلا: "نسلك الطرق الشرعية عكس ما يحدث في سوق الانتقالات في مصر، ولا توجد أي عروض رسمية تم تقديمها من الزمالك لضم محمد شريف أو ديريك كوتيسا".

وتابع "أي فريق يتمنى تواجد طارق حامد ومصطفى محمد ومصطفى فتحي، ونحن الآن في فترة مفاوضات وسنعلن في الوقت المناسب".

وشدد "أقول لجماهير الزمالك لا تنسوا في ظل الأحداث الأخيرة عدم خصم الـ 3 نقاط من الأهلي، ونريد العدالة في تطبيق القوانين على الجميع".

وأضاف "عندما صرحت بوجود "شيكات مفتوحة" كان هدفي القول إن لدينا سياسة في التعاقدات ولا نخرج عنها إلا من أجل إنقاذ المواقف".

وأتم "رمضان صبحي لاعب نحترمه وليس من الأسماء التي يخطط الزمالك للتعاقد معها".