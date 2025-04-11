خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات

علم FilGoal.com أن مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في تجديد عقد محمود حمدي الونش مدافع الفريق لمدة 3 سنوات.

وينتهي تعاقد الونش مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بشكل مجاني.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الونش وقع على بياض لمدة 3 سنوات بعد جلسة عُقدت في منزل عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط.

وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن مسؤولو الزمالك أبلغوا الونش في جلسة تم عقدها مساء الأربعاء برغبتهم في استمرار اللاعب وتجديد تعاقد.

وكشف اللاعب حينها عن رغبته في الاستمرار مع الزمالك لكن لم تصله عروض من النادي حتى الآن بينما وصله عرضا رسميا من الأهلي مقابل 30 مليون جنيه في الموسم بالإضافة لمنحة التعاقد.

وكان الونش قد انضم إلى الزمالك في صيف 2016 قادما من طلائع الجيش.

الونش عاد للمشاركة في المباريات خلال الموسم الحالي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في شهر فبراير 2024.

إصابة الونش تعرض لها بعد عودته من إصابة أولى بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة أيضا.

وخاض الونش هذا الموسم 21 مباراة بعد تعافيه من الإصابة وسجل هدفا في شباك الجونة بمسابقة كأس عاصمة مصر.

الونش الذي يخوض موسمه التاسع مع الزمالك حقق لقبين للدوري، ومثلهما للكونفدرالية والسوبر الإفريقي.

كما حصل الونش على 3 ألقاب لكأس مصر، ولقبين للسوبر المصري.