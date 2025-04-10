محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

الخميس، 10 أبريل 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

محمد معروف

سيدير الحكم الدولي محمد معروف مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل.

ويعاون محمد معروف في إدارة مباراة حرس الحدود كل من: سمير جمال وعماد العقاد، وحكم رابع جلال أحمد.

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فيما يتواجد وائل فرحان على تقنية الفيديو var ويعاونه أحمد صلاح.

وسيقود محمد معروف المباراة الأولى لنادي الزمالك بالدوري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

فيما يتواجد حرس الحدود بالمركز التاسع برصيد 22 نقطة.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏السر る灣 KCYPTIANTA دوري القسم الأول دوری نايل المرحلة النهائية الجولة الثانية برج العرب سد الأحد 13 أبريل 2025 الزمالك حرس الحدود حکم مساعد 1 سمير جمال حکم ساحة محمد معروف حكم مساعد 2 عماد العقاد حكم حكمر رابع جلال أحمد حكم VAR مساعد أحمد صلاح VAR حكم VARpS وائل فرحان‏'‏

في المقابل سيقود محمد الغازي إدارة مباراة المصري ضد بتروجت.

ويلعب المصري ضد بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل.

ويعاون الغازي في إدارة مباراة المصري ضد بتروجت، كل من: خالد حسين ومحمد محمود لطفي، وحكم رابع أحمد حمدي.

ويتواجد على تقنية الفيديو VAR علاء صبري، ويعاونه محمود أبو الرجال.

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ويحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

فيما يتواجد بتروجت في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

الزمالك حرس الحدود الدوري المصري
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