محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود

سيدير الحكم الدولي محمد معروف مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن مسابقة الدوري.

ويلعب الزمالك أمام حرس الحدود يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل.

ويعاون محمد معروف في إدارة مباراة حرس الحدود كل من: سمير جمال وعماد العقاد، وحكم رابع جلال أحمد.

فيما يتواجد وائل فرحان على تقنية الفيديو var ويعاونه أحمد صلاح.

وسيقود محمد معروف المباراة الأولى لنادي الزمالك بالدوري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.

فيما يتواجد حرس الحدود بالمركز التاسع برصيد 22 نقطة.

في المقابل سيقود محمد الغازي إدارة مباراة المصري ضد بتروجت.

ويلعب المصري ضد بتروجت يوم الأحد المقبل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد البطل.

ويعاون الغازي في إدارة مباراة المصري ضد بتروجت، كل من: خالد حسين ومحمد محمود لطفي، وحكم رابع أحمد حمدي.

ويتواجد على تقنية الفيديو VAR علاء صبري، ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويحتل المصري المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة.

فيما يتواجد بتروجت في المركز السابع برصيد 25 نقطة.