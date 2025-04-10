بسيناريو مكرر.. اتحاد جدة يفوز على العروبة ويعزز صدارته للدوري السعودي

الخميس، 10 أبريل 2025 - 23:31

كتب : FilGoal

موسى ديابي - اتحاد جدة

عزز نادي اتحاد جدة صدارته لترتيب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي بالفوز على العروبة.

وفاز اتحاد جدة على العروبة 2-0 ضمن الجولة 27 من منافسات الدوري السعودي.

وافتتح أوناي هيرنانديز التسجيل لنادي اتحاد جدة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

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وعزز البديل عبد الرحمن العبود تقدم نادي اتحاد جدة وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 88.

وكرر نادي الاتحاد فوزه على العروبة بهدفين دون رد، مثلما كانت نتيجة الدور الأول.

الفوز رفع رصيد نادي الاتحاد في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 65 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال.

لكن الهلال لديه مباراة أمام الاتفاق مساء الجمعة ضمن الجولة ذاتها.

في المقابل تجمد رصيد نادي العروبة عند 26 نقطة في المركز 14 بجدول الدوري.

الدوري السعودي اتحاد جدة
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