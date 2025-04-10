الدوري الأوروبي - ليون يخطف تعادلا قاتلا أمام يونايتد تحت أعين ماتيتش.. وسقوط لاتسيو

الخميس، 10 أبريل 2025 - 23:27

كتب : FilGoal

ريان شرقي أمام أونانا - ليون ضد مانشستر يونايتد

اختتمت منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي والتي شهدت تعادل مانشستر يونايتد أمام مضيفه ليون، فيما سقط لاتسيو أمام بودو جليمت النرويجي بهدفين نظيفين.

وتعادل ليون أمام مانشستر يونايتد بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بارك أولمبيك ليون.

تقدم تياجو ألمادا لأصحاب الأرض في الدقيقة 25 بعد كرة ثابتة نفذها في اتجاه المرمى لتخادع أندريه أونانا وتسكن الشباك.

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وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول بلحظات أدرك ليني يورو التعادل برأسية بعد متابعة لتسديدة أوجارتي في المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني نجح البديل جوشوا زيركزي في تسجيل الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 88 بعد عرضية لعبها برونو فيرنانديز ليحولها المهاجم الهولندي برأسه في شباك أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع وقبل إطلاق صافرة نهاية المباراة بلحظات أدرك ريان شرقي التعادل لفريقه بعد متابعة كرة ارتدت من الحارس أونانا لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وتعادل جلاسكو رينجزر الأسكتلندي أمام ضيفه أتليتك بلباو الإسباني سلبيا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت على ملعب أبروكس في مدينة جلاسكو الأسكتلندية.

ولعب رينجرز المباراة منقوصا من الدقيقة 13 بعدما تلقى روبن بروبر بطاقة حمراء.

وأهدر أليكس بيرينجير لاعب بلباو ضربة جزاء في الدقيقة 82 تصدى لها الحارس.

ويلتقي الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وليون أمام الفائز من رينجرز الأسكتلندي أمام أتلتيك بلباو الإسباني.

وسقط توتنام هوتسبير الإنجليزي في فخ التعادل أمام ضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف لكل فريق.

تقدم هوجو إيكتيكي مبكرا لفرانكفورت في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك بيدرو بورو التعادل في الدقيقة 26 هدفا رائعا بالكعب.

وخسر لاتسيو خارج أرضه أمام بودو/جليمت النرويجي بهدفين نظيفين.

سجل النرويجي أولريك سالتنس هدفي المباراة في الدقيقتين 47، و70.

وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل 17 إبريل.

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