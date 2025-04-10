الزمالك: العروض التي تلقاها زيزو لم تكن مغرية كما تردد.. وهذا موقفنا من الونش

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، عن موقف النادي من استمرار اللاعبين المنتهية عقودهم في صفوف الفريق، ومن بينهم محمود حمدي الونش مدافع الفريق.

وأوضح سالم في تصريحات لقناة الزمالك: "أي لاعب سينتهي عقده سنقدم له عرض بأقصى ما يمكن تقديمه وفقا لإمكانيات النادي والسوق والرقم المستحق، من يوافق على التجديد أهلا به ومن لا يوافق هي في النهاية أمور تعاقديه لا مشكلة فيها".

وينتهي عقد محمود حمدي الونش، وعبد الله السعيد، ونبيل عماد بنهاية الموسم الجاري، فيما تم تجديد عقد عمر جابر.

وعن العروض التي تلقاها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق خلال الانتقالات الصيفية الماضية، رد سالم: "كثير من العروض التي تم الإعلان عنها، لم تكن بهذه القيمة على الإطلاق كما كان يتردد في الإعلام، ولكن من الصعب وقتها التقليل من قيمة اللاعب أو العرض أو النادي".

وأضاف: "العروض لم تكن مغرية لدرجة البيع الفوري، النادي رأى أن استفادته قبل غلق باب الانتقالات في الصيف الماضي، من استمرار اللاعب في بطولات كبرى ستكون أكبر من العروض التي تم تقديمها لبيع اللاعب بمبالغ لا تليق كما تردد من أرقام مبالغ فيها".

وكان نادي نيوم السعودي تقدم بعرض لضم زيزو مقابل 5 ملايين دولار في الانتقالات الصيفية الماضية، وعرض قطري آخر من نادي العربي مقابل 3 ملايين دولار.

وأكمل المتحدث باسم الزمالك: "التزمنا الصمت للتركيز على مباراة ستيلنبوش في الكونفدرالية، لأنه لم يكن هناك للتشتيت".

وخسر الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي بهدف نظيف على استاد القاهرة في إياب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية ليودع البطولة بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف.

ورد سالم على الخسارة قائلاً: "كلنا في حالة حزن بعد نتيجة مباراة الأمس أمام ستيلنبوش، وكنا نتمنى نتيجة أفضل".

وعن بيان الزمالك، كشف سالم: "مجلس الإدارة رأى أنه يجب توضيح الأمر للجمهور من خلال البيان، فالمجلس لم يقصر في حق اللاعب، وكل ما ذكر على لسان اللاعب هو غير صحيح على الإطلاق".

وتابع: "تم إخطار اللاعب بالموافقة على طلبات معينة، ولكنه لم يستجب، وكان هناك إغراءات أخرى، كان من الأفضل توضيح الأمر بدلا من إلقاء التهم على الإدارة ولجنة التخطيط ونجوم الفريق، وهو ما استحق تحويل اللاعب للتحقيق".

وأصدر الزمالك بيانا أعلن فيه نهاية علاقته مع زيزو بعد وصولها لطريق مسدود.. طالع البيان بالكامل بالضغط هنا

وهاجم أحمد سالم رابطة الأندية المصرية بعد قرارها باعتبار الأهلي خاسرًا بعد انسحابه من مباراة القمة، دون خصم 3 نقاط إضافية نتيجة لعدم حضوره: "الجهة التي أصدرت قرار عكس قرارها الأول بدون أي مبررات مقنعة وكأن القرار الأول أُصدر من نفسه ولم يصدره أحد، والذي ضرب بقرار اللجنة الأولمبية عرض الحائط".

وأتم: "لن نتخلى عن موقفنا القانوني في أزمة القمة، رغم محاولات إلهاء الرأي العام وكأن الموضوع روتيني وهناك موضوعات أهم، في النهاية يجب تطبيق العدالة والالتزام بالقانون، سنسير في طريقنا حماية للقانون أكثر من أي أغراض أخرى".