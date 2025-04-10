بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد يشارك في خسارة ضمك أمام الوحدة
الخميس، 10 أبريل 2025 - 22:51
كتب : FilGoal
شارك طارق حامد في خسارة ضمك أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
طارق حامد
النادي : ضمك
وخسر ضمك أمام الوحدة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.
وسجل جونينيو باكونا هدف المباراة الوحيد لنادي الوحدة في الدقيقة 52.
ودفع خالد العطوي مدرب ضمك بطارق حامد في الدقيقة 79 بدلا من عبد الله المقرن.
هدددددف!⚽️
جونينهو باكونا يسجل أول أهداف الوحدة ⚽️🔥
ضمك 0 × 1 الوحدة#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/NLfJOhegEv— SSC (@ssc_sports) April 10, 2025
واستعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل عقب تعافيه من إصابة في الركبة.
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