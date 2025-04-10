بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد يشارك في خسارة ضمك أمام الوحدة

شارك طارق حامد في خسارة ضمك أمام الوحدة ضمن منافسات الدوري السعودي بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وخسر ضمك أمام الوحدة 1-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

وسجل جونينيو باكونا هدف المباراة الوحيد لنادي الوحدة في الدقيقة 52.

ودفع خالد العطوي مدرب ضمك بطارق حامد في الدقيقة 79 بدلا من عبد الله المقرن.

واستعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل عقب تعافيه من إصابة في الركبة.