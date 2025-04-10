المندوه يوضح حقيقة سرقة أموال من خزينة الزمالك

أوضح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن سرقة أموال من خزينة النادي اليوم الخميس.

وقال أمين صندوق نادي الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "الخبر عار من الصحة ويعكس إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي بشكل دائم".

وأضاف "الغريب أن يأتي هذا الأمر في شأن يخص أموال النادي، والتي تعد خط أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل".

وأتم مشددا:" أموال خزينة الزمالك يتم تحويلها إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها بالخزينة".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق.

وغاب زيزو عن خسارة الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي، بعدما علمت إدارة ناديه بتوقيعه للأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في بيانه عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.