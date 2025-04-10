المندوه يوضح حقيقة سرقة أموال من خزينة الزمالك

الخميس، 10 أبريل 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

حسام المندوه - انتخابات الزمالك

أوضح حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك حقيقة ما تردد بشأن سرقة أموال من خزينة النادي اليوم الخميس.

وقال أمين صندوق نادي الزمالك عبر المركز الإعلامي للنادي: "الخبر عار من الصحة ويعكس إصرار البعض على إحداث حالة من البلبلة بالنادي بشكل دائم".

وأضاف "الغريب أن يأتي هذا الأمر في شأن يخص أموال النادي، والتي تعد خط أحمر، لا يمكن المساس به بأي شكل".

أخبار متعلقة:
بيان الزمالك: نهاية العلاقة مع زيزو بعد وصولها لطريق مسدود.. وتحويله للتحقيق مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة مجلس الإدارة غير مطروحة.. والهروب يضر النادي في الجول يكشف السبب وراء إعادة محمد السيد للتدرب مع ناشئي الزمالك في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد الونش.. وعرض الأهلي

وأتم مشددا:" أموال خزينة الزمالك يتم تحويلها إلى حسابات النادي بالبنوك كل يوم دون الإبقاء عليها بالخزينة".

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بشأن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق.

وغاب زيزو عن خسارة الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي، بعدما علمت إدارة ناديه بتوقيعه للأهلي. (طالع التفاصيل)

وأعلن الزمالك في بيانه عن وصول العلاقة بينه وبين اللاعب إلى طريق مسدود ونهاية علاقته بالفريق عقب نهاية تعاقده.

كما أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل زيزو للتحقيق نظرا للتصريحات الإعلامية المسيئة للنادي، وفقا لبيان النادي الأبيض.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
الزمالك: العروض التي تلقاها زيزو لم تكن مغرية كما تردد.. وهذا موقفنا من الونش مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق إجابة من وزارة الرياضة حتى الآن.. وهذا هو المنطقي بيان الزمالك: نهاية العلاقة مع زيزو بعد وصولها لطريق مسدود.. وتحويله للتحقيق تعادل يحدث لأول مرة من 5 سنوات.. الإسماعيلي يتقاسم النقاط مع الاتحاد في الجول يكشف السبب وراء إعادة محمد السيد للتدرب مع ناشئي الزمالك عضو مجلس مودرن لـ في الجول: الأخطاء التحكيمية دمرت الدوري.. ولن نلتزم الصمت مودرن سبورت يدرس الانسحاب من الدوري المصري ضم التظلمات وتأجيل الجلسة.. 4 قرارات من لجنة الاستئناف بشأن أزمة القمة
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - ليون يخطف تعادلا قاتلا أمام يونايتد تحت أعين ماتيتش.. وسقوط لاتسيو دقيقة | الكرة الأوروبية
الزمالك: العروض التي تلقاها زيزو لم تكن مغرية كما تردد.. وهذا موقفنا من الونش 29 دقيقة | الدوري المصري
بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد يشارك في خسارة ضمك أمام الوحدة 36 دقيقة | سعودي في الجول
المندوه يوضح حقيقة سرقة أموال من خزينة الزمالك 52 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق إجابة من وزارة الرياضة حتى الآن.. وهذا هو المنطقي ساعة | الدوري المصري
بيان الزمالك: نهاية العلاقة مع زيزو بعد وصولها لطريق مسدود.. وتحويله للتحقيق ساعة | الكرة المصرية
دوري المحترفين - وادي دجلة في الصدارة.. وتعادل المقاولون ضد أسوان 2 ساعة | القسم الثاني
تعادل يحدث لأول مرة من 5 سنوات.. الإسماعيلي يتقاسم النقاط مع الاتحاد 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني