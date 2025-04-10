دوري المحترفين - وادي دجلة في الصدارة.. وتعادل المقاولون ضد أسوان

فاز وادي دجلة على وي 3-0 ليحافظ على صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب.

وسجل علي حسين (هدفين) لنادي وادي دجلة، وأضاف التونسي سيف تقا الهدف الثالث.

وأقيمت اليوم الخميس، 5 مباريات الجولة 29 من منافسات دوري المحترفين.

وتعادل القناة بهدف لكل فريق ضد أبو قير للأسمدة، ليرتفع رصيد القناة إلى 41 نقطة ورصيد أبو قير الى 54 نقطة.

فيما تعادل أسوان أمام المقاولون العرب 2-2، ليرفع أسوان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس ورصيد المقاولون إلى 57 نقطة في المركز الثاني.

وحقق كهرباء الإسماعيلية انتصارا ثمينا على كهرباء الإسماعيلية بهدف دون رد، سجله كريم أشرف.

الفوز رصيد كهرباء الإسماعيلية إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد بروكسي عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وحسم بلدية المحلة مواجهة المنصورة بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، فيما توقف رصيد المنصورة عند 30 نقطة.

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