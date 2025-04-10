تعادل يحدث لأول مرة من 5 سنوات.. الإسماعيلي يتقاسم النقاط مع الاتحاد

الخميس، 10 أبريل 2025 - 21:10

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الاتحاد

فرض التعادل السلبي نفسه بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط للدوري المصري.

اللقاء الذي أقيم على استاد هيئة قناة السويس انتهى سلبيا وهو ما يحدث لأول مرة بين الفريقين في 2020 في البطولة العربية.

ورفع الاتحاد رصيده لـ 19 نقطة في المركز الخامس، بينما ظل الإسماعيلي سادسا برصيد 18 نقطة.

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وصف المباراة

في الدقيقة 9 راوغ علي الملواني جناح الإسماعيلي محمود علاء مدافع الاتحاد وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيمن.

استمر ضغط الإسماعيلي لكن دون خطورة.

رد الاتحاد جاء في الدقيقة 26 برأسية محمود شبانة فوق العارضة.

شوط أول انتهى سلبيا.

وبعد مرور ربع ساعة على بداية الشوط الثاني سدد نادر فرج كرة مقصية مرت بجانب القائم الأيسر للمهدي سليمان.

ومرت تسديدة فادي فريد بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 82.

التغييرات لم تغير أحداث المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي.

الإسماعيلي الاتحاد الدوري المصري
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