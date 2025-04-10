انتهت في الدوري الأوروبي - ليون (2)-(2) مانشستر يونايتد

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة ليون أمام مانشستر يونايتد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

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وتقام مباراة الإياب الخيمس المقبل على ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من رينجرز الأسكتلندي أمام أتلتيك بلباو الإسباني.

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نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

ق 90+5: جوووووول التعادل القاتل عن طريق ريان شرقي مستغلا ارتداد الكرة من أونانا داخل منطقة الجزاء.

ق 88: جوووووول زيركزي يسجل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد برأسية رائعة بعد كرة عرضية من برونو فيرنانديز.

ق 86: تسديدة قوية من لاكازيت علت عارضة أونانا بقليل.

ق 79: حارس ليون بيري يتألق ويبعد تسديدة جارناتشو إلى ركنية ليحافظ على نتيجة التعادل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

ق 45+5: جوووووول التعادل لمانشستر يونايتد برأسية من يورو بعد متابعة لتسديدة أوجارتي لتسكن شباك ليون.

ق 26: جووووول تياجو ألمادا يسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة مرت أمام جميع اللاعبين لتسكن شباك أونانا.

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ق 23: موسى نياكاتيه مدافع ليون يمنع الأول بعد اصطدام تسديدة برونو فيرنانديز بقدمه لتتحول إلى ركنية.

ق 18: باتريك دورجو انطلق من الجانب الأيسر إلى داخل منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى هويلوند الذي سدد الكرة ضعيفة بجانب المرمى.

ق 7: ركلة حرة مباشرة لمانشستر يونايتد علي يسار منطقة جزاء أولمبيك ليون، نفذها برونو فيرنانديز بعرضية إلى داخل المنطقة أبعدها الدفاع بصعوبة إلى ركلة ركنية.

بداية المباراة