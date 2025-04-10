تشيلسي مدعوما بالبدلاء يتخطى ليجا وارسو بثلاثية في دوري المؤتمر

الخميس، 10 أبريل 2025 - 20:57

كتب : FilGoal

مادويكي - تشيلسي

حقق تشيلسي فوزًا سهلا على حساب ليجا وارسو البولندي بهدفين نظيفين في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف تشيلسي تيريك جورج في الدقيقة 49، بعد متابعة لتسديدة ارتدت من حارس ليجا وارسو.

فيما سجل نوني مادويكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57، و74.

ودفع إنزو ماريسكا ببعض البدلاء في مباراة اليوم إلى جانب الأساسيين بالمر وسانشو وجوستو وجيمس استعدادا لمواجهة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وتقام مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم 17 إبريل الجاري.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من (ديورجاردينس × رابيد فيينا) في نصف النهائي.

فيما يتلقي في نصف النهائي الآخر الفائز من (ريال بيتيس × ياجيلونيا) ضد الفائز من (سيلي × فيورنتينا).

أما الدور نصف النهائي فيقام يومي 1 و8 مايو.

وتقام المباراة النهائية يوم 28 مايو على ملعب فوركلاف في بولندا.

تشيلسي دوري المؤتمر ليجا وارسو
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