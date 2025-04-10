تقرير: جيسوس يحلم بتدريب البرازيل دون خسارة الهلال

يحلم البرتغالي جورج جيسوس مدرب الهلال بتدريب منتخب البرازيل دون إغضاب إدارة النادي السعودي.

ولا زال الاتحاد البرازيلي يبحث عن خليفة لدوريفال جونيور لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وقبل كأس العالم 2026.

وبحسب قناة العربية، فإن جيسوس يرغب بشدة في قيادة منتخب البرازيل وتحول الأمر إلى حلم بالنسبة له ويسعى إلى تحقيقه بغض النظر عن الجانب المالي.

لكن جيسوس لا يريد الخروج من الهلال بطريقة غير جيدة، إذ ما زال الفريق ينافس على بطولتي الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأمل جيسوس في الوصول إلى اتفاق مع الاتحاد البرازيلي من أجل قيادة المنتخب البرازيلي بعد كأس العالم للأندية الذي يقام في يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

في المقابل ذكرت قناة TyC Sports الأرجنتينية في وقت سابق ان الاتحاد البرازيلي سيدفع مليوني ونصف المليون يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد البرتغالي مع الهلال السعودي.

وأشار التقرير إلى أن كل شيء تم الاتفاق عليه وفقا للتقارير البرازيلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن التعاقد في مايو المقبل بعد انتهاء المنافسات المحلية للهلال.

جيسوس سبق له تحقيق لقب كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي مع فلامنجو في 2019.

كما قاد الفريق ذاته إلى المركز الثاني في مونديال الأندية بعد الخسارة أمام ليفربول في ذات العام، مما جعله أحد أبرز المرشحين لتولي المسؤولية الفنية للبرازيل.