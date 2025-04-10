التشكيل - أونانا حارس مانشستر يونايتد.. وماتيتش بديل مع ليون

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على ليون الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ودفع روبن أموريم المدير الفني ليونايتد بحارس أندريه أونانا أساسيا من بداية المباراة، فيما فضل باولو فونسيكا المدير الفني لـ ليون بالإبقاء على لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش على مقاعد البدلاء.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو

الوسط: باتريك دورجو - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - ديوجو دالوت

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند

أما ليون فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: ميتلاند نيلز - موسى نياكاتيه - كلينتون ماتا - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: بول أكوكو - توليسو - جوردان فيرتو - ريان شرقي - تياجو ألمادا

الهجوم: جيورجيس ميكاوتادزي

وهاجم ماتيتش، أونانا حارس يونايتد ووصفه بأحد أسوأ الحراس في تاريخ النادي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وذلك بعد تصريحات الحارس الكاميروني: "ليون فريق جيد نعرف بعض لاعبيهم ولكن لا أعتقد أن علينا التركيز عليهم ولكن على علينا التركيز أكثر على أنفسنا وما سنفعله، أعتقد أننا أفضل منهم ويجب فقط أن نذهب ونظهر من نحن".

وسبق لماتيتش اللعب بقميص مانشستر يونايتد من قبل لمدة 5 مواسم.