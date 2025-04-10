التشكيل - أونانا حارس مانشستر يونايتد.. وماتيتش بديل مع ليون

الخميس، 10 أبريل 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

ماتيتش لاعب وسط ليون

يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي ضيفا على ليون الفرنسي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

ودفع روبن أموريم المدير الفني ليونايتد بحارس أندريه أونانا أساسيا من بداية المباراة، فيما فضل باولو فونسيكا المدير الفني لـ ليون بالإبقاء على لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش على مقاعد البدلاء.

ويبدأ مانشستر يونايتد بالتشكيل التالي:

أخبار متعلقة:
ماتيتش: أونانا يقول إن مانشستر أفضل من ليون؟ هو أحد أسوأ الحراس في تاريخ النادي أونانا يرد على تصريحات ماتيتش النارية في حقه لمحاولة الإنقاذ من الهبوط.. ليون يتعاقد مع ماتيتش

حراسة المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليني يورو

الوسط: باتريك دورجو - مانويل أوجارتي - كاسيميرو - ديوجو دالوت

الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - برونو فيرنانديز - راسموس هويلوند

أما ليون فيبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لوكاس بيري

الدفاع: ميتلاند نيلز - موسى نياكاتيه - كلينتون ماتا - نيكولاس تاليافيكو

الوسط: بول أكوكو - توليسو - جوردان فيرتو - ريان شرقي - تياجو ألمادا

الهجوم: جيورجيس ميكاوتادزي

وهاجم ماتيتش، أونانا حارس يونايتد ووصفه بأحد أسوأ الحراس في تاريخ النادي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وذلك بعد تصريحات الحارس الكاميروني: "ليون فريق جيد نعرف بعض لاعبيهم ولكن لا أعتقد أن علينا التركيز عليهم ولكن على علينا التركيز أكثر على أنفسنا وما سنفعله، أعتقد أننا أفضل منهم ويجب فقط أن نذهب ونظهر من نحن".

وسبق لماتيتش اللعب بقميص مانشستر يونايتد من قبل لمدة 5 مواسم.

ماتيتش ليون الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد أندريه أونانا
نرشح لكم
أموريم عن أونانا: الأخطاء واردة.. ولا أعرف إذا تأثر بتصريحات ماتيتش الدوري الأوروبي - ليون يخطف تعادلا قاتلا أمام يونايتد تحت أعين ماتيتش.. وسقوط لاتسيو انتهت في الدوري الأوروبي - ليون (2)-(2) مانشستر يونايتد تشيلسي مدعوما بالبدلاء يتخطى ليجا وارسو بثلاثية في دوري المؤتمر مصدر من الأهلي لـ في الجول: نانت منفتح على مفاوضات بيع مصطفى محمد.. ونقطة خلاف سكاي تكشف عرض بايرن الجديد للتمديد مع ليروي ساني فونسيكا: جعلوني مثالا في الدوري الفرنسي.. الأمر لا يصدق يبقى الوضع كما هو عليه.. رفض طلب رابطة الدوري الإسباني بشأن أولمو وباو فيكتور
أخر الأخبار
أموريم عن أونانا: الأخطاء واردة.. ولا أعرف إذا تأثر بتصريحات ماتيتش 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب ضمك: طارق حامد يحتاج للجاهزية البدنية 2 ساعة | سعودي في الجول
ميدو: لن أدرب الزمالك وهذا سبب تصريح "شيكات مفتوحة".. ولا نخطط لضم رمضان صبحي 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: قررنا إعادة قرعة أمم إفريقيا للشباب.. وموعدان مقترحان 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ميدو: زيزو قرر الخروج من الباب الصغير.. وهذا سبب رفض العروض السابقة لبيعه 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الونش يجدد تعاقده مع الزمالك 3 سنوات 3 ساعة | الكرة المصرية
محمد معروف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود 3 ساعة | الكرة المصرية
تونس تعلن مشاركتها ببطولة أمم إفريقيا للشباب في مصر 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني