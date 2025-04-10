في الجول يكشف السبب وراء إعادة محمد السيد للتدرب مع ناشئي الزمالك

قرر مسؤولو نادي الزمالك إعادة محمد السيد لاعب وسط الزمالك للتدرب مع الناشئين.

محمد السيد النادي : الزمالك الزمالك

وشارك لاعب الوسط الشاب مع فريق 2006 للزمالك في الفوز على سموحة بنتيجة 2-1 وسجل هدفا.

ويكشف FilGoal.com السبب وراء إعادة اللاعب للتدرب مع الناشئين.

حسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك تواصل مع محمد السيد ثم والده من أجل تجديد التعاقد.

وفي النهاية طلب اللاعب تقاضي 5 ملايين في الموسم من أجل تمديد التعاقد، وقرر الزمالك إعادته للتدرب مع فريق 2006.

وبالفعل شارك لاعب الوسط اليوم في الفوز على سموحة بنتيجة 2-1 مع فريق 2006، وسجل هدفا.

وخاض السيد 9 مباريات هذا الموسم بقميص الزمالك دون أن يسجل أو يصنع.

وسبق أن شارك الموسم الماضي في 12 مباراة.

ويستعد صاحب الـ 18 عاما للمشاركة مع منتخب مصر للشباب في أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر بنهاية الشهر الجاري.