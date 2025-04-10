كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يواصل انتصاراته بفوز جديد على ستاد مالي في BAL

الخميس، 10 أبريل 2025 - 20:28

كتب : عمرو عبد المنعم

أحمد عادل دولا - الاتحاد السكندري سلة

حقق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على ستاد مالي بنتيجة 91-68 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.

وفاز الاتحاد في اللقاء الرابع على التوالي ليخطو أكثر نحو المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

ورفع زعيم الثغر رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريفرز هوبرز النيجيري.

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وأنهى الاتحاد الربع الأول بنتيجة 20-15 وتفوق في الثاني بنتيجة 22-15.

وفي الربع الثالث تكرر التفوق بنتيجة 20-15، واختتم اللقاء في الربع الرابع بنتيجة 29-23.

وتقام المجموعة المكونة من 4 فرق بنظام دورين إذ يلعب كل فريق ست مباريات في المجموعة.

وتضم مجموعة الاتحاد كل من الفتح الرباطي واستاد مالي وريفرز هوبرز النيجيري.

وتقام المجموعة بنظام دورين أي كل فريق يلعب 6 مباريات ثم يتأهل الأول والثاني مباشرة إلى ربع النهائي بينما ينتظر الثالث ترتيبه بين أفضل مركز ثالث.

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