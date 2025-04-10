كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. الاتحاد يواصل انتصاراته بفوز جديد على ستاد مالي في BAL
الخميس، 10 أبريل 2025 - 20:28
كتب : عمرو عبد المنعم
حقق الاتحاد السكندري فوزا كبيرا على ستاد مالي بنتيجة 91-68 في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة BAL.
91
الاتحاد السكندري | كرة سلة
68
الملعب المالي | كرة سلة
بطولة إفريقيا للأندية | كرة سلةانتهت 18:00
وفاز الاتحاد في اللقاء الرابع على التوالي ليخطو أكثر نحو المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.
ورفع زعيم الثغر رصيده لـ 8 نقاط في الصدارة بفارق 3 نقاط عن ريفرز هوبرز النيجيري.
وأنهى الاتحاد الربع الأول بنتيجة 20-15 وتفوق في الثاني بنتيجة 22-15.
وفي الربع الثالث تكرر التفوق بنتيجة 20-15، واختتم اللقاء في الربع الرابع بنتيجة 29-23.
وتقام المجموعة المكونة من 4 فرق بنظام دورين إذ يلعب كل فريق ست مباريات في المجموعة.
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