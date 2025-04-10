كرة يد - رحيل خوان كارلوس باستور عن تدريب منتخب مصر بنهاية عقده

الخميس، 10 أبريل 2025 - 20:21

كتب : FilGoal

خوان كارلوس باستور - المدير الفني منتخب مصر كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، انتهاء مهمة المدرب الإسباني خوان كارلوس باستور في تدريب منتخب مصر بنهاية تعاقده.

وينتهي تعاقد باستور مع منتخب مصر في 30 يونيو 2025.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان:

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"يتقدم الاتحاد المصري لكرة اليد بالشكر والتقدير للمدير الفني للمنتخب القومي للرجال لكرة اليد، خوان كارلوس باستور على الفترة التي تولى خلالها القيادة الفنية للمنتخب الأول التي تنتهي بحلول30 يونيو 2025 طبقاً للعقد المبرم، تقديراً له بما بذله من جهد مشكور ونتائج خلال المشاركة في البطولات الدولية والأوليمبية".

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يذكر أن منتخب مصر بقياد باستو، أنهى بطولة العالم في المركز الخامس بعد خروجه بشكل درامي من ربع النهائي على يد فرنسا.

فقد شهدت آخر دقيقتين في اللقاء صحوة مصرية ليخطف يحيى خالد التعادل في آخر 4 ثواني بنتيجة 33-33.

لكن لوكا كاراباتيتيش نجح في تسجيل هدف سريع، لم يحتسبه الحكم في البداية، وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم التأكد من صحة الهدف الذي تم تسجيله في الدقيقة 29:59.7 أي قبل 3 جزء من الثانية من نهاية اللقاء.

فيما أصبح الإسباني تشافي باسكوال المدير الفني لـ فيزبريم المجري أقرب لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باسكوال سيصبح مدربا لمنتخب مصر خلفا لمواطنه خوان كارلوس باستور بدءا من يوليو المقبل عقب نهاية تعاقد الأخير.

ويكشف FilGoal.com تفاصيل مفاوضات اتحاد اليد المصري مع باسكوال.

اتحاد اليد بدأ المفاوضات مع باسكوال وحصل على موافقة مبدئية من الإسباني لقيادة منتخب مصر فنيا.

ويتبقى للاتحاد التوصل لاتفاق مع فيزبريم المجري من أجل أن يجمع المدير الفني بين تدريب الفريق ومنتخب مصر في آن واحد.

ويرى المنتخب أن تواجد باسكوال سيكون مناسبا لمنتخب مصر نظرا لأنه سيدرب الموسم المقبل في الفريق المجري رباعي مصري هو: يحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" بالإضافة للثنائي المنتظر انضمامه علي زين وأحمد عادل "دولا".

ومن المنتظر أن يتم تعيين مساعد أجنبي رفقة تشافي من أجل التفرغ للمنتخب ومتابعة مباريات الدوري والمحترفين.

وسيصل راتب المدرب الإسباني لما يقارب 30 ألف يورو شهريا.

المدرب البالغ 57 عاما لعب بدأ مسيرته في كرة اليد كحارس مرمى وعقب الاعتزال أصبح مدربا.

وقاد باسكوال فريق برشلونة للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات من بينها مرة وهو مدربا لعلي زين، بالإضافة لكأس العالم للأندية 5 مرات والدوري الإسباني 11 مرة وكأس ملك إسبانيا 10 مرات.

وسبق أن درب منتخب رومانيا في ولايتين ويتولى تدريب فيزبريم من 2024.

واحتل منتخب مصر المركز الخامس في بطولة العالم الأخيرة 2025 كأفضل مركز منذ 2001.

منتخب مصر لكرة اليد باستور تشافي باسكوال
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