عضو مجلس مودرن لـ في الجول: الأخطاء التحكيمية دمرت الدوري.. ولن نلتزم الصمت

أبدى إسلام صادق عضو مجلس إدارة مودرن سبورت استيائه من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه في مسابقة الدوري.

ويدرس النادي الانسحاب من مسابقة الدوري بعد خسارة الفريق أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري.

وقال عضو مجلس إدارة مودرن سبورت لـ FilGoal.com: "الأخطاء التحكيمية دمرت مسابقة الدوري وأفقدت البطولة المنافسة الشريفة التي يسعى لها النادي التي كنا نعتقد أنها تُطبق بين الفرق".

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وأضاف "الكوارث التحكيمية التي شهدتها مباراة إنبي أثبتت أن هناك مؤامرة متعمدة لإبعاد مودرن سبورت، ولن يلتزم الصمت".

وجاء بيان مودرن سبورت

"يعقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعيس اجتماعا طارئا في تمام الساعة 11 مساء اليوم الخميس لبحث ودراسة انسحاب فريق الكرة من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي ذلك بسبب الأخطاء التحكيمية الفجة والكارثية والتي أثرت على وضع الفريق في مسابقة الدوري منذ بداية الموسم الكروي 2025-2024 الحالي

ويعرب نادي مودرن سبورت عن استياءه الشديد من طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري ما أثر وساهم بشدة في تغيير نتيجة المباراة. وعلى الرغم من اعتذارات لجنة الحكام أكثر من مرة عن الأخطاء التحكيمية، إلا أنها لا تزال مستمرة ودائمة بشكل واضح للجميع ولا تخطئه عين.

ولقد طفح الكيل من الأخطاء التحكيمية المستمرة في حق فريق مودرن سبورت ولا يعلم أي شخص لمصلحة من ولماذا يتم محاربة الفريق بهذا الشكل الفح.

ومنح وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي أكثر من فرصة. للتحكيم المصري لكي يعدل عن أخطاءه أكثر من مرة ولكن في النهاية لا يحدث أي تغيير، ما دفع الإدارة لدراسة قرار الانسحاب من الدوري".

وحقق إنبي انتصارا قاتلا على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت لحساب الجولة الثانية من مجموعة تفادي الهبوط للدوري المصري.

وتقدم مودرن بهدف محمد مسعد فيما سجل ثنائية إنبي كل من أحمد أمين قفة ومحمد حامد.

الفوز هو الثالث على التوالي من أصل 4 مباريات خاضها إنبي تحت قيادة حمزة الجمل.

وابتعد إنبي عن مودرن سبورت بفارق 3 نقاط فرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثامن ويتذيل مودرن الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويعد ذلك أول انتصار لإنبي على مودرن منذ 2023 حيث خسر مباراتين وتعادل في واحدة.

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