عضو مجلس مودرن لـ في الجول: الأخطاء التحكيمية دمرت الدوري.. ولن نلتزم الصمت
الخميس، 10 أبريل 2025 - 20:14
كتب : بسام أبو بكر
أبدى إسلام صادق عضو مجلس إدارة مودرن سبورت استيائه من الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه في مسابقة الدوري.
ويدرس النادي الانسحاب من مسابقة الدوري بعد خسارة الفريق أمام إنبي بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من مرحلة الهبوط في الدوري المصري.
وقال عضو مجلس إدارة مودرن سبورت لـ FilGoal.com: "الأخطاء التحكيمية دمرت مسابقة الدوري وأفقدت البطولة المنافسة الشريفة التي يسعى لها النادي التي كنا نعتقد أنها تُطبق بين الفرق".
وأضاف "الكوارث التحكيمية التي شهدتها مباراة إنبي أثبتت أن هناك مؤامرة متعمدة لإبعاد مودرن سبورت، ولن يلتزم الصمت".
وجاء بيان مودرن سبورت
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