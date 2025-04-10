من أجل بطاقة كأس العالم.. منتخب مصر تحت 17 عاما يواصل تحضيراته لمواجهة أنجولا

الخميس، 10 أبريل 2025 - 19:47

كتب : محمد جمال

منتخب مصر تحت 17 عاما

خاض المنتخب الوطنى تحت 17 عاما مرانا قويا، اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة أنجولا.

ويلعب منتخب مصر أمام أنجولا، مساء السبت المقبل ضمن منافسات الملحق النهائى الذي يحدد المنتخب المتأهل لكأس العالم للناشئين.

ويعقد أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، اجتماعا مع الجهاز المعاون محمد إبراهيم ورامي عادل وأحمد فوزي من أجل التجهيز للتدريب الأخير غدا الجمعة، وتحديد ملامح التشكيل الأساسي للقاء.

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منتخب مصر كان قد فاز على الكاميرون بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

بذلك الفوز أنهى منتخب مصر مجموعته في المركز الثالث خلف جنوب إفريقيا وبوركينا فاسو، بعد خسارته أمام الفريقين.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة بشكل مباشر إلى كأس العالم للناشئين، بينما يلعب أصحاب المركز الثالث في ملحق مؤهل للبطولة.

وسيلعب منتخب مصر في الملحق مع منتخب أنجولا بصفته صاحب المركز الثالث من المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة يوم 12 أبريل.

ويقام كأس العالم تحت 17 عاما خلال العام الجاري في قطر.

منتخب مصر تحت 17 سنة كأس العالم للناشئين
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