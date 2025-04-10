انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد.. تعادل سلبي

الزمالك: العروض التي تلقاها زيزو لم تكن مغرية كما تردد.. وهذا موقفنا من الونش

المندوه يوضح حقيقة سرقة أموال من خزينة الزمالك

مصدر من الأهلي لـ في الجول: لم نتلق إجابة من وزارة الرياضة حتى الآن.. وهذا هو المنطقي

بيان الزمالك: نهاية العلاقة مع زيزو بعد وصولها لطريق مسدود.. وتحويله للتحقيق

تعادل يحدث لأول مرة من 5 سنوات.. الإسماعيلي يتقاسم النقاط مع الاتحاد

في الجول يكشف السبب وراء إعادة محمد السيد للتدرب مع ناشئي الزمالك

عضو مجلس مودرن لـ في الجول: الأخطاء التحكيمية دمرت الدوري.. ولن نلتزم الصمت

مودرن سبورت يدرس الانسحاب من الدوري المصري