انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد.. تعادل سلبي
الخميس، 10 أبريل 2025 - 18:53
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد في الجولة الثانية من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.
ويقام اللقاء في السابعة مساءً على استاد هيئة قناة السويس.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس برصيد 17 نقطة.
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انتهت
ق 60: تصويبة من نادر فرج تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+2: تصويبة محمد خطاري تمر بجوار القائم الأيمن للاتحاد
ق 9: علي الملواني يراوغ محمود علاء داخل المنطقة ويسدد كرة تمر بجوار القائم
بداية اللقاء
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