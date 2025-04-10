إنبي ينتصر بهدف قاتل في +90 على مودرن سبورت

حقق إنبي انتصارا قاتلا على مودرن سبورت بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت لحساب الجولة الثانية من مجموعة تفادي الهبوط للدوري المصري.

وتقدم مودرن بهدف محمد مسعد فيما سجل ثنائية إنبي كل من أحمد أمين قفة ومحمد حامد.

الفوز هو الثالث على التوالي من أصل 4 مباريات خاضها إنبي تحت قيادة حمزة الجمل.

وابتعد إنبي عن مودرن سبورت بفارق 3 نقاط فرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز الثامن ويتذيل مودرن الترتيب برصيد 12 نقطة.

ويعد ذلك أول انتصار لإنبي على مودرن منذ 2023 حيث خسر مباراتين وتعادل في واحدة.

في الوقت القاتل.. محمد حامد يسجل الهدف الثاني لفريق إنبي في مرمى مودرن سبورت (إنبي 2 - 1 مودرن سبورت) pic.twitter.com/96KlJpD2O6 — ON Sport (@ONTimeSports) April 10, 2025

وصف المباراة

بدأت المباراة هادئة دون أي خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 26 أطلق علي محمود لاعب إنبي كرة ارتدت من القائم الأيسر لمودرن سبورت وشتتها الدفاع لركنية.

وتعرض جنش للإصابة في ظهره بعدما كانت كرة عرضية أن تغالطه وتمر أعلى العارضة بقليل في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 45 أرسل أحمد عاطف عرضية لحسام حسن الذي سدد وتصدى لها الحارس وتابعها محمد مسعد في الشباك مسجلا أولى أهداف اللقاء.

في بداية الشوط الثاني شارك محمد مجدي بدلا من جنش.

وتحصل محمد شريف على ركلة جزاء لإنبي في الدقيقة 68 انبرى لها أحمد أمين قفة وسجلها في الشباك مدركا التعادل.

وفي الدقيقة 90+2 حوّل محمد حامد غير المراقب عرضية مرت من الجميع في الشباك معلنا تقدم إنبي بالهدف القاتل.

وطالب لاعبو مودرن سبورت بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 90+7 بداعي وجود خطأ لصالح محمود رزق داخل منطقة جزاء الفريق البترولي.

لكن محمود بسيوني حكم اللقاء رفض احتسابها لتنتهي المباراة بفوز إنبي القاتل.

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