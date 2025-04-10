الهلال يعلن غياب سالم الدوسري أمام الاتفاق

أعلن نادي الهلال غياب قائده سالم الدوسري عن مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الاتفاق يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري السعودي..

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على إكس: "منعت الإنفلونزا التي تعرض لها سالم الدوسري من مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى الدمام".

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن الدوسري تعافى من دور البرد الذي تسبب في غيابه عن تدريب الأربعاء والجلسة التي كانت ستجمعه بإدارة النادي من أجل تمديد تعاقده.

وتأجلت جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال يوم الأربعاء بسبب هذه الوعكة الصحية.

وأشارت التقارير إلى توصل الدوسري - 33 عاما - لاتفاق نهائي مع نادي الهلال من أجل تجديد تعاقده.

وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن سالم الدوسري قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تسببت في تأجيل جلسة التوقيع.

كما تم تأجيل جلسة تجديد علي البليهي هي الأخرى ليتم تحديد موعد جديد لاحقا.

ولعب سالم الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

وسجل الدوسري 16 هدفا خلال الموسم الحالي وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.