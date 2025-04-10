الهلال يعلن غياب سالم الدوسري أمام الاتفاق

الخميس، 10 أبريل 2025 - 18:20

كتب : FilGoal

سالم الدوسري

أعلن نادي الهلال غياب قائده سالم الدوسري عن مواجهة الاتفاق في الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الاتفاق يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري السعودي..

وأوضح النادي عبر حسابه الرسمي على إكس: "منعت الإنفلونزا التي تعرض لها سالم الدوسري من مرافقة بعثة الفريق المغادرة إلى الدمام".

أخبار متعلقة:
صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال الرياضية: رئيس النصر الأسبق يشتري تذاكر مواجهة يوكوهاما مقابل 700 ألف ريال الرياضية: ثنائي اتحاد جدة لن يستمر مع بيرشوت البلجيكي بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك أمام الوحدة

Image

وكانت جريدة الرياضية السعودية قد ذكرت أن الدوسري تعافى من دور البرد الذي تسبب في غيابه عن تدريب الأربعاء والجلسة التي كانت ستجمعه بإدارة النادي من أجل تمديد تعاقده.

وتأجلت جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال يوم الأربعاء بسبب هذه الوعكة الصحية.

وأشارت التقارير إلى توصل الدوسري - 33 عاما - لاتفاق نهائي مع نادي الهلال من أجل تجديد تعاقده.

وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن سالم الدوسري قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تسببت في تأجيل جلسة التوقيع.

كما تم تأجيل جلسة تجديد علي البليهي هي الأخرى ليتم تحديد موعد جديد لاحقا.

ولعب سالم الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

وسجل الدوسري 16 هدفا خلال الموسم الحالي وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.

سالم الدوسري الهلال الاتفاق
نرشح لكم
بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك أمام الوحدة سالم الدوسري قد يشارك في مواجهة الاتفاق الرياضية: ثنائي اتحاد جدة لن يستمر مع بيرشوت البلجيكي الرياضية: رئيس النصر الأسبق يشتري تذاكر مواجهة يوكوهاما مقابل 700 ألف ريال أهلي جدة يستعيد مدافعه أمام الرائد صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال قبل مواجهة الاتفاق.. سالم الدوسري يغيب عن تدريبات الهلال تقرير أرجنتيني: الشرط الجزائي يفصل جيسوس عن تدريب منتخب البرازيل
أخر الأخبار
مودرن سبورت يدرس الانسحاب من الدوري المصري 9 دقيقة | الدوري المصري
من أجل بطاقة كأس العالم.. منتخب مصر تحت 17 عاما يواصل تحضيراته لمواجهة أنجولا 23 دقيقة | الكرة المصرية
ضم التظلمات وتأجيل الجلسة.. 4 قرارات من لجنة الاستئناف بشأن أزمة القمة 29 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: جالاتا سراي يخطط للتعاقد مع جوندوجان 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صن: يونايتد وتوتنام يتصارعان على ضم مدافع إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريبات بدنية ومحاضرة كولر استعدادا لمواجهة بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
إنبي ينتصر بهدف قاتل في +90 على مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني