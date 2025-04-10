التشكيل - ترواري يقود هجوم الإسماعيلي أمام الاتحاد.. ومحمود علاء أساسي

الخميس، 10 أبريل 2025 - 18:09

كتب : FilGoal

محمود علاء - الاتحاد - الصور من حساب الاتحاد

يقود إيريك تراوري هجوم الإسماعيلي خلال مواجهة الاتحاد المرتقبة بمسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي أمام الاتحاد بعد قليل ضمن الجولة الثانية من مرحلة تحديد الهابطين من مسابقة الدوري.

في المقابل يقود محمود علاء تشكيل نادي الاتحاد السكندري في مواجهة الدراويش.

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وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: محمد خطاري – محمد عمار – عماد حمدي – عبد الكريم مصطفى

الوسط: هشام محمد – عبد الرحمن الدح – مروان حمدي

الهجوم: علي الملواني – نادر فرج – إيريك تراوري

فيما جاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد أيمن - محمد المغربي - محمود علاء- محمود شبانة - مؤمن شريف.

الوسط: محمود مرزوق - مورو ساليفو - عمر الوحش

الهجوم: فادي فريد - عمرو جمعة.

ويملك الاتحاد 18 نقطة في رصيده، بينما يملك الإسماعيلي 17 نقطة.

الإسماعيلي الاتحاد السكندري
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