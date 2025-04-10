مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول موقف الثلاثي من التجديد.. وموعد الحسم

لا يزال مصير الثلاثي محمد الشناوي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم مع الأهلي هو الملف الأبرز في النادي حتى الآن.

وينتهي تعاقد الثلاثي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي أتم اتفاقه مع محمد الشناوي على تجديد تعاقده وكافة الشروط بين الطرفين".

وتابع "أما رامي ربيعة فيرى أن ذلك التجديد سيكون الأخير ويسعى تقديره من الناحية المالية مع رغبته في الاستمرار بالأهلي، كما لم يتم حسم المفاوضات مع ياسر إبراهيم حتى الآن".

وأوضح المصدر "الأهلي قرر تأجيل البت في مفاوضات التجديد بالوقت الحالي لحين خوض مواجهتي صنداونز في دوري الأبطال، ثم بعد ذلك سيتم حسم مصير اللاعبين من أجل قائمة كأس العالم للأندية".

وحسم فريق الأهلي تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة السادسة على التوالي.

وتغلب الأهلي على الهلال ذهابا وإيابا بنتيجة هدف دون مقابل في المباراتين.

ويصعد الأهلي لملاقاة صنداونز الجنوب إفريقي في المربع الذهبي.

وكان صنداونز قد أقصى الترجي التونسي بعد الفوز ذهابا بهدف دون مقابل والتعادل بدون أهداف في مباراة الإياب.

وتقام مباراة الذهاب أحد يومي 18 أو 19 أبريل الجاري.

ويستضيف صنداونز فريق الأهلي في جنوب إفريقيا بمباراة الذهاب.

بينما تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة أحد يومي 25 أو 26 أبريل الجاري.

وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس.