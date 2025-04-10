خبر في الجول – انفراجة في مفاوضات تجديد تعاقد حمزة علاء مع الأهلي
الخميس، 10 أبريل 2025 - 17:46
كتب : أحمد الخولي
حدثت انفراجة كبيرة في مفاوضات التجديد بين الأهلي وحمزة علاء حارس مرمى الفريق.
وينتهي تعاقد الحارس الشاب مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الانفراجة تأني بعدما تم تقدير الحارس بشكل جيد ماليا ومع وجود وعد بخروجه معارا حال وصول عروض جيدة.
وخاض حمزة علاء مباراة واحدة مع الأهلي هذا الموسم جاءت في كأس عاصمة مصر.
وإجمالا خاض مع الأهلي 3 مباريات رسمية في جميع المسابقات.
وتوج الحارس البالغ 24 عاما بـ 8 ألقاب بقميص الأهلي.
وساهم حمزة علاء في احتلال مصر للمركز الرابع في أولمبياد باريس 2024 لأول مرة منذ 60 عاما.
وسبق أن ارتبط حمزة علاء بالانتقال لصفوف جرونوبل الفرنسي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.
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