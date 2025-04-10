الأول في الشرق الأوسط.. الأهلي يعلن توقيع شراكة جديدة مع شركة "بانيني"

أعلن النادي الأهلي عن توقيع شراكة جديدة مع شركة "بانيني" عملاق صناعة الملصقات الرياضية العالمية.

وسيصبح الأهلي النادي الوحيد من الشرق الأوسط الذي تم اختياره للعرض بين هذه المجموعة المرموقة.

ونشر الأهلي عبر حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعلن شركة الأهلي لكرة القدم عن شراكتها الجديدة مع شركة "بانيني" عملاق صناعة الملصقات الرياضية العالمية، والتي سوف تقوم بإدراج النادي الأهلي ضمن مجموعة ملصقات FIFA العالمية.

بموجب هذا التعاقد الذي جرى بين الطرفين (النادي الأهلي - شركة بانيني)، يصبح النادي الأهلي، هو النادي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يتم اختياره للعرض بين هذه المجموعة المرموقة، إلى جانب نخبة من أكبر الأندية العالمية.

تأتي هذه الخطوة المتميزة في إطار الاستراتيجية الناجحة لشركة الأهلي لكرة القدم والجهود الكبيرة التي بذلتها طوال الفترة الماضية لتعظيم مكانة النادي عالميا، وترسيخ اسمه كأحد الأندية الرائدة على مستوى الكرة العالمية.

وتعزيز ارتباطه وتواصله مع المنصات الدولية والعلامات التجارية العالمية مثل «بانيني»، وإبراز دوره على الساحة الرياضية الدولية، بما يعكس تاريخ الأهلي ونجاحاته الممتدة لأكثر من مائة وسبعة عشر عاما.

🔴شركة الأهلي لكرة القدم تُعلن عن الشراكة مع «بانيني»🦅 pic.twitter.com/9ml3KLgs41 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) April 10, 2025

ويشارك الأهلي في النسخة الأولى من البطولة ويتواجد في المجموعة الأولى رفقة إنتر ميامي الأمريكي وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلعب الأهلي مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية ضد إنتر ميامي في مواجهة ميسي ورفاقه.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالتالي:

الأهلي × انتر ميامي

14 يونيو 2025 - ملعب هارد روك في ميامي - (4 صباح 15 يونيو بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بالميراس

19 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (8 مساء بتوقيت القاهرة)

الأهلي × بورتو

24 يونيو 2025 - ملعب ميت لايف في نيو يورك - (5 صباح 24 يونيو بتوقيت القاهرة)