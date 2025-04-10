مصدر من الزمالك لـ في الجول: استقالة مجلس الإدارة غير مطروحة.. والهروب يضر النادي

الخميس، 10 أبريل 2025 - 17:12

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

نفى مصدر من مجلس إدارة الزمالك الأنباء المنتشرة عن التفكير في استقالة المجلس من منصبه.

وودع الزمالك منافسات بطولة الكونفدرالية من ربع النهائي بعد الخسارة من ستيلينبوش بهدف دون مقابل ليفقد فرصة الحفاظ على اللقب.

وقال مصدر من مجلس إدارة الزمالك لـ FilGoal.com: "فكرة استقالة مجلس إدارة الزمالك غير مطروحة".

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وتابع "المجلس لا يرغب في الهروب من المسؤولية ويفضل المواجهة".

وشدد "لا أساس من الصحة لما تردد بشأن عرض أحد أعضاء مجلس الإدارة لفكرة الاستقالة".

واختتم المصدر تصريحاته "هناك رغبة في مواجهة المواقف الصعبة التي يمر بها النادي بدلا من الهروب، لأن ذلك سيضر بالنادي ولن يفيده".

وخسر الزمالك على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق عدم التفكير في إقالة بيسيرو بالوقت الحالي.

ويعقد الزمالك جلسة مع جوزيه بيسيرو خلال الفترة المقبلة لمناقشة أسباب الخروج من الكونفدرالية.

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