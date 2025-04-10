فونسيكا: جعلوني مثالا في الدوري الفرنسي.. الأمر لا يصدق

يرى باولو فونسيكا المدير الفني لليون أن أصبح مثالا بعد قرار العقوبة لمدة 9 أشهر في الدوري الفرنسي.

وعوقب المدرب البرتغالي بالإيقاف لمدة 9 أشهر بعد مشادته مع الحكم في مباراة ليون ضد بريست في مارس الماضي.

وقال فونسيكا عبر صحيفة "ذا جارديان": "الإيقاف لا يصدق، بالطبع لم أكن محقا ويجب عليّ دفع ثمن هذا".

وأضاف "صرخت في وجه المدرب، ولم يحدث أي تواصل بيننا أو أفعل شيئا عنيفا".

وتابع "أردوا جعلي مثالا في كرة القدم الفرنسية، أعتقد أنني أدفع ثمن ليس ما فعلته بل بسبب اللحظة التي نحن فيها، لكن لا يجب أن أكون مثالا، يجب أن أدفع ثمن ما فعلته".

وواصل "الدعم الذي حظيت به قويا، ويجعلني أريد الاستمرار، الأمر رائع، عندما تحظى بالكثير من الدعم، عليك أن تقاتل وأن تؤمن بما يمكنه فعله من أجل النادي".

ولا يستطع المدير الفني من دخول غرف الملابس أو أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأعلن سباستيان دونو رئيس اللجنة التأديبية أمام الصحفيين إيقاف فونسيكا 9 أشهر وشرح أسباب العقوبة.

وخلال المباراة تعرض فونسيكا للطرد ببطاقة حمراء ولكنه لم يكتف بذلك بل وضع رأسه في رأس الحكم وصرخ بوجهه.

الفعل الذي أقدم فونسيكا عليه اعتبر كفعل عنيف تجاه الحكم وهو ما سيترتب عليه التعرض لعقوبة من الرابطة الفرنسي.

وأوضح دونو أن القرار سيتم تنفيذه على الفور بحرمانه من مقاعد البدلاء وغرفة تبديل الملابس حتى 30 نوفمبر 2025.

وأشار دونو إلى أن اللجنة لاحظت أن سلوك فونسيكا يتسم بالتهديد وهذا لا يتوافق مع مهام عمله.

وقال فونسيكا عقب المباراة: "ردة فعلي كان الأمر الخاطئ لفعله".