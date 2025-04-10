فونسيكا: جعلوني مثالا في الدوري الفرنسي.. الأمر لا يصدق

الخميس، 10 أبريل 2025 - 17:09

كتب : FilGoal

باولو فونسيكا

يرى باولو فونسيكا المدير الفني لليون أن أصبح مثالا بعد قرار العقوبة لمدة 9 أشهر في الدوري الفرنسي.

وعوقب المدرب البرتغالي بالإيقاف لمدة 9 أشهر بعد مشادته مع الحكم في مباراة ليون ضد بريست في مارس الماضي.

وقال فونسيكا عبر صحيفة "ذا جارديان": "الإيقاف لا يصدق، بالطبع لم أكن محقا ويجب عليّ دفع ثمن هذا".

أخبار متعلقة:
بكى متأثرا بتضامن لاعبيه.. ظهور فونسيكا الأول بعد الإيقاف الكبير رئيس اللجنة التأديبية يعلن أسباب توقيع عقوبة إيقاف فونسيكا 9 أشهر مونت كارلو: فونسيكا مهدد بالإيقاف 7 أشهر بعد قاضية مصطفى محمد.. فونسيكا مدربا جديدا لـ ليون الفرنسي

وأضاف "صرخت في وجه المدرب، ولم يحدث أي تواصل بيننا أو أفعل شيئا عنيفا".

وتابع "أردوا جعلي مثالا في كرة القدم الفرنسية، أعتقد أنني أدفع ثمن ليس ما فعلته بل بسبب اللحظة التي نحن فيها، لكن لا يجب أن أكون مثالا، يجب أن أدفع ثمن ما فعلته".

وواصل "الدعم الذي حظيت به قويا، ويجعلني أريد الاستمرار، الأمر رائع، عندما تحظى بالكثير من الدعم، عليك أن تقاتل وأن تؤمن بما يمكنه فعله من أجل النادي".

ولا يستطع المدير الفني من دخول غرف الملابس أو أرض الملعب قبل وأثناء وبعد المباريات حتى 30 نوفمبر المقبل.

Paulo Fonseca participates in the Serie A match between AC Milan and AS Roma at Giuseppe Meazza Stadium in Milano, Italy, on December 29, 2024. (Photo by Mairo Cinquetti/NurPhoto via Getty Images)

وأعلن سباستيان دونو رئيس اللجنة التأديبية أمام الصحفيين إيقاف فونسيكا 9 أشهر وشرح أسباب العقوبة.

وخلال المباراة تعرض فونسيكا للطرد ببطاقة حمراء ولكنه لم يكتف بذلك بل وضع رأسه في رأس الحكم وصرخ بوجهه.

الفعل الذي أقدم فونسيكا عليه اعتبر كفعل عنيف تجاه الحكم وهو ما سيترتب عليه التعرض لعقوبة من الرابطة الفرنسي.

وأوضح دونو أن القرار سيتم تنفيذه على الفور بحرمانه من مقاعد البدلاء وغرفة تبديل الملابس حتى 30 نوفمبر 2025.

وأشار دونو إلى أن اللجنة لاحظت أن سلوك فونسيكا يتسم بالتهديد وهذا لا يتوافق مع مهام عمله.

وقال فونسيكا عقب المباراة: "ردة فعلي كان الأمر الخاطئ لفعله".

باولو فونسيكا ليون الدوري الفرنسي
نرشح لكم
مصدر من الأهلي لـ في الجول: نانت منفتح على مفاوضات بيع مصطفى محمد.. ونقطة خلاف سكاي تكشف عرض بايرن الجديد للتمديد مع ليروي ساني يبقى الوضع كما هو عليه.. رفض طلب رابطة الدوري الإسباني بشأن أولمو وباو فيكتور بسبب الشماريخ ولافتة مهينة.. إيقاف مهاجم موناكو وثنائي ليل لمدة 10 سنوات مقبلة.. أتليتكو مدريد يعلن تجديد شراكته مع نايكي رافينيا: أعتذر لـ كوبارسي بسبب الهدف الأول.. ظننت أن الكرة خارج المرمى تعلم الدرس.. سان جيرمان يقسو على أستون فيلا بثلاثية ويضع قدما في نصف النهائي الرباعية التاسعة.. برشلونة يكتسح دورتموند بـ"النتيجة المفضلة" ويقترب من نصف نهائي الأبطال
أخر الأخبار
ضم التظلمات وتأجيل الجلسة.. 4 قرارات من لجنة الاستئناف بشأن أزمة القمة دقيقة | الكرة المصرية
تقرير تركي: جالاتا سراي يخطط للتعاقد مع جوندوجان 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
صن: يونايتد وتوتنام يتصارعان على ضم مدافع إيفرتون 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الإسماعيلي (0)-(0) الاتحاد.. الهدف الأول يضيع 49 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريبات بدنية ومحاضرة كولر استعدادا لمواجهة بيراميدز ساعة | الكرة المصرية
إنبي ينتصر بهدف قاتل في +90 على مودرن سبورت ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن غياب سالم الدوسري أمام الاتفاق ساعة | سعودي في الجول
تقليص عدد منتخبات الرجال في أولمبياد لوس أنجلوس إلى 12.. وزيادة السيدات ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر بالزمالك لـ في الجول: استبعاد زيزو من لقاء ستيلنبوش لهذا السبب 2 وعد من ممدوح عباس لجماهير الزمالك 3 أمم إفريقيا للناشئين - مصر تفوز على الكاميرون وتنعش آمال التأهل لكأس العالم 4 برشلونة يعلن انسحابه من أندية رابطة الدوري الإسباني