بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك أمام الوحدة

الخميس، 10 أبريل 2025 - 17:06

كتب : FilGoal

طارق حامد - ضمك - الفيحاء

يجلس طارق حامد لاعب وسط ضمك على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة الوحدة يوم الخميس.

ويحل الوحدة ضيفا على ضمك ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.

واستعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل عقب تعافيه من إصابة في الركبة.

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وأكمل اللاعب التدريبات مؤخرا مما فتح احتمالية دخوله إلى قائمة مباراة الوحدة، وهو ما حدث بالفعل.

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ولعِب حامد مباراتين فقط الموسم الجاري، تعودان إلى الجولتين الأولى والثانية.

وأصيب قبل المباراة الثالثة في ركبته، ليغيب لفترة طويلة.

وخضع طارق حامد إلى برنامج علاجي وتأهيلي من عدة مراحل، عاد بعده أخيرا إلى التدريبات.

ويمتلك الفريق، 28 نقطة يحتل بها المركز الـ 12.

طارق حامد ضمك
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