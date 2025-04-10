بعد غياب أكثر من 7 أشهر.. طارق حامد على مقاعد بدلاء ضمك أمام الوحدة
الخميس، 10 أبريل 2025 - 17:06
كتب : FilGoal
يجلس طارق حامد لاعب وسط ضمك على مقاعد بدلاء فريقه في مباراة الوحدة يوم الخميس.
ويحل الوحدة ضيفا على ضمك ضمن الجولة 27 من الدوري السعودي.
واستعاد نادي ضمك السعودي لاعبه المصري طارق حامد بعد غياب طويل عقب تعافيه من إصابة في الركبة.
وأكمل اللاعب التدريبات مؤخرا مما فتح احتمالية دخوله إلى قائمة مباراة الوحدة، وهو ما حدث بالفعل.
ولعِب حامد مباراتين فقط الموسم الجاري، تعودان إلى الجولتين الأولى والثانية.
وأصيب قبل المباراة الثالثة في ركبته، ليغيب لفترة طويلة.
وخضع طارق حامد إلى برنامج علاجي وتأهيلي من عدة مراحل، عاد بعده أخيرا إلى التدريبات.
ويمتلك الفريق، 28 نقطة يحتل بها المركز الـ 12.
نرشح لكم
الهلال يعلن غياب سالم الدوسري أمام الاتفاق سالم الدوسري قد يشارك في مواجهة الاتفاق الرياضية: ثنائي اتحاد جدة لن يستمر مع بيرشوت البلجيكي الرياضية: رئيس النصر الأسبق يشتري تذاكر مواجهة يوكوهاما مقابل 700 ألف ريال أهلي جدة يستعيد مدافعه أمام الرائد صحيفة الجزيرة: وعكة صحية تؤجل جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال قبل مواجهة الاتفاق.. سالم الدوسري يغيب عن تدريبات الهلال تقرير أرجنتيني: الشرط الجزائي يفصل جيسوس عن تدريب منتخب البرازيل