الكشف عن كرة كلاسيكو نهائي الكأس بين برشلونة وريال مدريد

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم الكرة التي ستستخدم في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا بين برشلونة وريال مدريد.

ويستضيف ملعب لا كارتوخا بإشبيلية نهائي الكأس يوم 26 أبريل الجاري.

وكشفت شركة أديداس بالتعاون مع الاتحاد الإسباني الكرة التي اسم victoria وتعني الانتصار.

وأوضح الاتحاد الإسباني أن تصميم الكرة استلهم من ألقاب كأس العالم التي توجت بها المنتخبات الإسبانية مؤخرا.

وأضاف الاتحاد الإسباني أنه اعتبارًا من الموسم المقبل (2025-2026)، ستكون كرة victoria هي الكرة الرسمية لمسابقات الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويعد ذلك النهائي الذي يجمع بين برشلونة وريال مدريد لأول مرة منذ 2014، والتي حقق خلالها ريال مدريد الفوز بنتيجة 2-1.

وسبق أن التقى برشلونة بريال مدريد في النهائي 7 مرات، حقق خلالهم ريال مدريد الفوز في 4 مناسبات، فيما حقق برشلونة الفوز 3 مرات.

يذكر أن برشلونة حقق اللقب في 31 مناسبة، مقابل 20 لريال مدريد.