انتهت الدوري - إنبي (2)-(1) مودرن سبورت.. فوز قاتل
الخميس، 10 أبريل 2025 - 15:59
كتب : FilGoal
يستضيف إنبي فريق مودرن سبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة الختامية لمرحلة الهبوط.
ويحتل إنبي المركز الثامن برصيد 12 نقطة بينما مودرن سبورت بنفس الرصيد في المركز التاسع بفارق الأهداف.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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انتهت
ق 90+9 الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح مودرن سبورت
ق 90+7 مطالبات بركلة جزاء لصالح مودرن سبورت
ق 90+2 جووول قااااتل.. محمد حامد برأسية يسجل الثاني لإنبي
ق 69: جووول التعااادل عن طريق أحمد أمين قفة من علامة الجزاء
ق 67: ركلة جزاء لصالح إنبي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45: جووول أووول.. عرضية أحمد عاطف تصل لحسام حسن الذي سدد الكرة وتصدى لها الحارس وتابعها محمد مسعد في الشباك.
ق 37: عرضية كانت أن تغالط جنش لكنها ارتطمت بالأرض وعلت العارضة بقليل
ق 26: تسديدة من علي محمود ترتطم بقائم مودرن سبورت الأيسر
ق 20: فرص دون خطورة
انطلاق المباراة