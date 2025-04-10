سالم الدوسري قد يشارك في مواجهة الاتفاق

يشارك سالم الدوسري قائد الهلال في تدريب فريقه الأخير الخميس قبل المغادرة إلى الدمام الليلة، استعدادًا لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الاتفاق يوم الجمعة، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري السعودي..

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الدوسري تعافى من دور البرد الذي تسبب في غيابه عن تدريب الأربعاء والجلسة التي كانت ستجمعه بإدارة النادي من أجل تمديد تعاقده.

وأضاف التقرير أن قائد الهلال أصبح جاهزا للمغادرة مع بقية اللاعبين إلى الدمام.

وتأجلت جلسة تجديد سالم الدوسري مع الهلال يوم الأربعاء بسبب هذه الوعكة الصحية.

وأشارت التقارير إلى توصل الدوسري - 33 عاما - لاتفاق نهائي مع نادي الهلال من أجل تجديد تعاقده.

وكشفت صحيفة الجزيرة السعودية أن سالم الدوسري قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة تسببت في تأجيل جلسة التوقيع.

كما تم تأجيل جلسة تجديد علي البليهي هي الأخرى ليتم تحديد موعد جديد لاحقا.

ولعب سالم الدوسري 39 مباراة مع الهلال هذا الموسم وساهم في 29 هدفا.

وسجل الدوسري 16 هدفا خلال الموسم الحالي وصنع 13 آخرين في جميع المسابقات.