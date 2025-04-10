محامية مبابي تطالب يويفا بمنع سان جيرمان من المشاركة في دوري الأبطال

الخميس، 10 أبريل 2025 - 15:46

كتب : FilGoal

كيليان مبابي ضد برشلونة في السوبر الإسباني

ذكرت جريدة أس أن ديلفين فيرهايدن محامية كيليان مبابي نجم ريال مدريد طالبت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمنع باريس سان جيرمان من المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وذلك بسبب أزمة مستحقات النجم الفرنسي مع فريقه السابق.

وأضاف التقرير أن محامية مبابي تعتمد على أن النادي الباريسي يخضع للوائح يويفا التي تنص على أنه في حال عدم دفع النادي المشارك رواتب جميع موظفيه، فلا يجوز منح الترخيص للمشاركة في البطولات الأوروبية.

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وأكدت المحامية أن مبابي سيستمر في مقاضاة سان جيرمان من أجل تحصيل مبلغ الـ55 مليون يورو الذي يطالب به منذ سبتمبر.

ولفت التقرير إلى مبابي يستعين بـ4 متخصصين في قانون العمل والقانون المدني والقانون الجنائي لتحصيل المبلغ.

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في ديسمبر الماضي، هاجمت محامية مبابي، ناديه السابق باريس سان جيرمان على خلفية أزمة المستحقات بين الطرفين.

وقالت فيرهايدن في تصريحاتها لصحيفة أس الإسبانية: "باريس سان جيرمان يريد الهروب من قواعد كرة القدم".

وأضافت "إنه على استعداد لهدم النظام بدلا من الوفاء بالتزاماته. إذا لم تتمكن الهيئات من حماية العقود فإننا هكذا سنرسل إشارة قوية تقول (يمكنكم دهس اللاعبين)".

وأوضحت "رفع باريس سان جيرمان دعوى قضائية ضد رابطة الدوري الفرنسي أمام محكمة العدل في باريس، مدعيا أنها غير مختصة بإجبار النادي على احترام الالتزامات التي تعهد بها".

وواصلت "للمشاركة في بطولة احترافية، يجب على باريس سان جيرمان قبول القواعد، لكنه في النهاية يقول إن الدوري والاتحاد ليس لهما أي سلطة عليه كنادٍ".

وأكملت "أصبحت هذه مشكلة أكبر من مشكلة موكلي، حيث باتت تهدد النظام بأكمله، فباريس الآن يقول بصوت مرتفع لبقية الأندية أن تتوقف عن دفع رواتب لاعبيها".

واختتمت "هدفي ليس معاقبة باريس سان جيرمان وإلا لكنا ذهبنا إلى المحكمة منذ وقت طويل بسبب الإضرار بصورة مبابي أو الإيذاء النفسي. كل ما يريده كيليان مبابي هو أن يحصل على حقوقه".

ويطالب كيليان مبابي بـ 55 مليون يورو قيمة مستحقاته المتبقية وفقا لبنود تعاقدية بينه وبين باريس سان جيرمان.

وانتقل اللاعب في صفقة انتقال حر إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد 7 سنوات في فريق العاصمة الفرنسية.

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