في الجول يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك لتجديد عقد الونش.. وعرض الأهلي

يسعى نادي الزمالك خلال الفترة الحالية تجديد تعاقد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق.

وينتهي تعاقد الونش بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل اللاعب لاتفاق مع نادي الزمالك حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أن مسؤولو الزمالك أبلغوا الونش في جلسة تم عقدها أمس الأربعاء برغبتهم في استمرار اللاعب وتجديد تعاقد.

وكشف اللاعب عن رغبته في الاستمرار مع الزمالك لكن لم تصله عروض من النادي حتى الآن بينما وصله عرضا رسميا من الأهلي مقابل 30 مليون جنيه في الموسم بالإضافة لمنحة التعاقد.

الزمالك طلب من الونش الانتظار لحين تقديم عرض جديد له خلال ساعات مقارب لعرض الأهلي.

وينتظر الونش رد الزمالك قبل حسم قراره النهائي بشأن وجهته المقبلة.

وكان الونش قد انضم إلى الزمالك في صيف 2016 قادما من طلائع الجيش.

وخاض الونش هذا الموسم 19 مباراة بعد تعافيه من الإصابة.