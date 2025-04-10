الرياضية: ثنائي اتحاد جدة لن يستمر مع بيرشوت البلجيكي

أوضحت جريدة الرياضية السعودية أن إدارة بيرشوت البلجيكي قرَّرت عدم تجديد إعارة مروان الصحفي وفيصل الغامدي ثنائي اتحاد جدة في الموسم المقبل.

وذكر التقرير أن الصحفي والغامدي سيستمران مع بيرشوت حتى نهاية الموسم كما هو متفق عليه، لكن حتى الآن لا نية لطلب تمديد الإعارتين.

ومن المنتظر أن يعودا إلى نادي اتحاد جدة مع نهاية الموسم، إلا إذا صدر قرار مختلف من إدارة النادي السعودي.

وكان الصحفي والغامدي قد انتقلا إلى بيرشوت الصيف الماضي، في تجربة أوروبية هي الأولى لهما، بعد أن وافقت إدارة النمور على إعارتهما لمدة موسم واحد.

وخلال مشاركتهما في الدوري البلجيكي، خاض مروان الصحفي 24 مباراة بقميص بيرشوت، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

في حين شارك فيصل الغامدي بـ25 مواجهة، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

يذكر أن المصري عمر فايد مدافع فنربخشة يزامل الثنائي في بيرشوت البلجيكي هذا الموسم.

وشارك صاحب الـ 21 عاما مع بيرشوت منذ الانضمام للفريق في 15 مباراة وصنع هدفا.