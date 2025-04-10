حازم إمام: زيزو لم يرحل عن الزمالك بسبب أزمة مالية.. ولم يتم الاتفاق مع عبد المجيد حتى الآن

الخميس، 10 أبريل 2025 - 14:30

كتب : FilGoal

حازم إمام - أحمد سيد زيزو - الزمالك

نفى حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك رحيل أحمد زيزو بسبب أزمة مالية أو عدم توفير المبلغ المطلوب.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وأوضح حازم إمام أن الأزمة الحقيقية تعود لمشكلة بين والد زيزو مع إدارة الزمالك.

وقال حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "عندما وصلنا للمرحلة الحالية بشأن مصير أحمد زيزو، رد الفعل كان يجب بيعه قبل انطلاق الموسم وهو ما لم يحدث بسبب الخوف من رد فعل الجماهير".

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وشدد "هنا أقول أن القرار الصحيح يجب اتخاذه بغض النظر عن رد الفعل".

وكشف حازم إمام "زيزو لم يرحل من الزمالك بسبب أزمة مالية لأن النادي وفّر المبالغ المطلوبة، الأزمة الحقيقية بسبب مشكلة بين والد زيزو ومجلس الإدارة".

وتابع "الزمالك يريد التجديد لمحمود الونش، وهناك عروض وأرقام من الأهلي سمعناها من الإعلام، فماذا سيحدث إذا رحل وكيف سيكون رد فعل الجمهور؟".

واختتم حازم إمام تصريحاته "حسام عبد المجيد متبقي في عقده موسمين ونصف مع الزمالك وتم الجلوس معه لكن لم يتم التوصل لاتفاق فإذا استمر ذلك الأمر هل الحل عدم مشاركته؟ هل يتم تجميده موسمين ونصف؟ وقتها لن تجد لاعبين".

وخسر الزمالك على ملعبه بهدف دون مقابل أمام ستيلينبوش بعد تعادل سلبي في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

وفقد الزمالك لقبه الذي حققه الموسم الماضي أمام نهضة بركان في النهائي.

وسجل سيهلي ندولي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79.

وبذلك لحق الزمالك بفريق المصري من ربع النهائي ليصبح المربع الذهبي بدون فريق مصري.

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